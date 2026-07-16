Este jueves, 16 de julio de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.4032 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.06%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.45 pesos y un mínimo de 12.38 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense subió un 0.20%, pero en el último año registra una variación de -5.67%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al leve repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, comenzó con debilidad, rebotó brevemente, retrocedió con fuerza a mitad de periodo y repuntó al final, cerrando casi sin cambio pero con volatilidad apreciable.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana es del 2.07%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 6.88%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los últimos tres días, siendo el dato de 3 igual a 1. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor gradualmente frente a otras divisas. Los días anteriores también reflejaron una leve recuperación, lo que sugiere una posible estabilidad en el mercado.

El análisis de esta tendencia muestra un aumento en la confianza en el Dólar canadiense, lo que podría ser favorable para los comerciantes y los inversores en un futuro cercano.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.