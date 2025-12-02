Con el fin de menguar la contaminación ambiental y mejorar la calidad del oxígeno, la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula para que se implemente en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este plan determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al color del engomado, último número de la placa, día de la semana y nivel de contaminación del auto.

Fuente: narrativas-mx

Los autos que no circulan en México este martes, 2 de diciembre de 2025

Los datos de los vehículos motorizados que tendrán prohibido circular por la vía pública este martes, 2 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: rosa

Números de terminación de placa: 7 y 8.

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente detalló que los autos con placa extranjera no circularán de acuerdo a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas.

¿Quiénes están exentos del programa Hoy No Circula?

El Gobierno de México explicó que los conductores que necesiten atención médica, transporten personas que requieran ayuda o atiendan contingencias podrán tramitar la solicitud para estar exentos del programa y podrán circular sin limitaciones.

Fuente: narrativas-mx

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado.

Tarjeta de Circulación y copia.

Documento que indique la necesidad de la asistencia médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.