El inicio del año 2026 traerá una buena noticia en los calendarios de pago de pensiones en México. Miles de adultos mayores verán reflejados dos depósitos en sus cuentas bancarias durante el primer mes del año.

La situación beneficiará específicamente a quienes reciben tanto una pensión laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores.

Estos recursos se entregarán de forma separada, cada uno bajo sus propias normativas, pero coincidirán con los depósitos durante el calendario de enero.

Cuándo llegará el pago del IMSS e ISSSTE a pensionados

El IMSS realizará el depósito correspondiente a enero el viernes 2 de enero de 2026, adelantando el pago debido a que el día 1 es inhábil por Año Nuevo. Este depósito incluye las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada e invalidez para quienes cumplen los requisitos de la Ley del Seguro Social.

Por su parte, el ISSSTE también efectuará su primer pago del año el 2 de enero. Aunque normalmente esta institución deposita el último día hábil del mes anterior, para enero se ajustará al calendario oficial. Los pensionados del ISSSTE recibirán además la segunda parte del aguinaldo , equivalente a aproximadamente 40 días de pensión anual, divididos en dos exhibiciones.

Quiénes recibirán pago de pensión doble en enero

La Secretaría de Bienestar dispersará durante los primeros días de enero el pago bimestral correspondiente a enero-febrero de 2026. Este apoyo económico está dirigido a personas de 65 años o más inscritas en el padrón oficial del programa.

En enero algunos pensionados recibirán pago doble de haberes Freepik

La entrega se realizará principalmente mediante las Tarjetas del Banco del Bienestar, siguiendo un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios. Algunas personas recibirán el recurso a través de otras instituciones bancarias autorizadas.

Es importante aclarar que la Pensión del Bienestar no otorgará pagos dobles como tal. La duplicidad de depósitos se debe únicamente a la coincidencia con las pensiones laborales del IMSS e ISSSTE. Cada institución mantendrá sus montos y periodicidades habituales sin modificaciones extraordinarias.

Los beneficiarios que reciban ambos tipos de pensión deben verificar que sus datos bancarios estén actualizados en cada institución para garantizar la correcta dispersión de los recursos. El calendario detallado de pagos será publicado con anticipación por las autoridades correspondientes.