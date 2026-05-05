Este martes, las personas del signoSagitario podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo, la salud y en el amor. Dentro de esta noticia, también podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. La amistad ocupa un lugar central en tu vida, a veces iguala o incluso supera al amor; sin embargo, te espera una decepción, porque en tu entorno más cercano hay alguien nocivo vinculado a tu ámbito laboral. Esa persona acabará mostrando su verdadero rostro, pero no conseguirá perjudicarte. Hoy, Sagitario tendrá buena estrella en el amor; la franqueza y el humor abrirán puertas a conexiones genuinas. Compatibilidad del día: Aries. Para Sagitario, la suerte en el trabajo se mantiene: alguien nocivo en tu entorno laboral mostrará su verdadero rostro, pero no logrará perjudicarte; la amistad sigue siendo tu eje. Sagitario, cuida tu salud equilibrando tu energía aventurera con descanso: prioriza ejercicio regular y estiramientos para las caderas, una alimentación equilibrada, buena hidratación y evita excesos. Refuerza tus amistades genuinas. Marca límites en el trabajo. Documenta y no te lo tomes personal. Así, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como una referencia cotidiana para anticipar tendencias y seguir de cerca lo que podría deparar el futuro.