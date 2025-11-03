En esta noticia La estrategia de Slim para eliminar la pobreza sin subsidios

El empresario mexicano Carlos Slim Helú, considerado el hombre más acaudalado del país, ha manifestado en diversas ocasiones una propuesta que suscita preocupación e intriga: eliminar las Pensiones para el Bienestar de Adultos Mayores.

Para el multimillonario Carlos Slim, este y otros programas de asistencia son insostenibles y deben ser sustituidos por una estrategia centrada en el empleo y la productividad.

Su visión, expresada durante la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey, propone un cambio en la política social del país, enfocándose en la creación de oportunidades laborales para la población jubilada.

Según el magnate, el problema de fondo en México no es la falta de apoyo, sino la desigualdad y la falta de crecimiento económico, destacando que el Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido apenas un 1% en casi tres décadas.

Esta situación, a su juicio, hace insostenible el modelo actual de transferencias monetarias, que destina miles de millones de pesos a programas sociales mientras millones de personas continúan en pobreza extrema.

La estrategia de Slim para eliminar la pobreza sin subsidios

Para 2025, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores representará un apoyo bimestral de $6,200 pesos. Sin embargo, Slim sostiene que este tipo de transferencias no son la solución definitiva.

Su propuesta busca un cambio de paradigma, pasando de la asistencia a la inversión en capital humano. En lugar de resolver la pobreza a través de subsidios, el empresario propone reorientar el gasto público hacia proyectos que generen condiciones de bienestar a largo plazo.

“Hay que cambiar el armamento y otros gastos por niveles mínimos de bienestar a la población”, indicó Slim, sugiriendo que la clave para un futuro próspero es impulsar la productividad, fomentar la inversión y promover el empleo formal.

Según su visión, los recursos que hoy se destinan a las pensiones deberían utilizarse para crear una economía que permita a los adultos mayores mantenerse activos y contribuir a la economía de manera digna.

Más allá de lo económico, el dueño de Grupo Carso destacó la importancia de la paz y la seguridad social. Slim argumentó que la falta de estos elementos impide la libertad y deteriora la armonía familiar.

“Cuando hay inseguridad no hay libertad, no puede salir de su casa porque no tiene seguridad, es un factor que está creciendo en muchos lugares del mundo", expresó.

Para Slim, la solución radica en fortalecer a la familia con valores y principios sólidos, elementos que, en su opinión, son la base para construir una sociedad en paz y con unión nacional.

Carlos Slim cree que es “irracional” el modelo actual de pensiones, particularmente las que provienen del IMSS, ISSSTE y del programa de Bienestar. Con su propuesta, Slim busca generar un debate sobre el futuro del país, en un momento donde en toda América Latina se debate el rol de la seguridad social.