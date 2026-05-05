Este martes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta nota, las personas del signoCapricornio podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte. Aparta esa manía de intentar hoy lo que normalmente no haces o de quedar con personas con las que apenas compartes afinidades. Solo te generarás estrés en un día en el que no hace falta asumir esa presión. Mantén la calma y actúa con serenidad. Las personas de Capricornio tendrán hoy buena suerte en el amor, favorecidas por la estabilidad y la claridad en lo que sienten; su mayor compatibilidad del día será con Tauro. Capricornio, hoy tu suerte en el trabajo mejora si te ciñes a lo que dominas y evitas tareas o encuentros con personas con las que no compartes afinidades, para no sumar estrés. Mantén la calma y actúa con serenidad para que las oportunidades fluyan. Capricornio cuida su salud equilibrando trabajo y descanso, durmiendo bien, moviéndose con regularidad para fortalecer huesos y articulaciones, comiendo de forma sencilla e hidratándose. Sigue tus rutinas habituales. Evita planes con quienes no conectas. Mantén la calma y actúa con serenidad. Así, la lectura diaria del horóscopo se mantiene como una referencia cotidiana para anticipar tendencias y seguir de cerca lo que podría deparar el futuro.