En un entorno donde el acceso a capital temprano se ha vuelto más selectivo y de difícil acceso en etapas semilla, Future Founders México busca emprendedores con ideas prometedoras para ser parte de un programa de 100 días que transforma ideas en startups listas para inversión. Con el respaldo de Kolab Ventures, Future Founders busca a la próxima generación de fundadores tecnológicos en México. El programa se consolida como un puente crítico entre una visión tecnológica y una empresa con tracción real, diseñada para recibir inversión institucional en un periodo récord de poco más de tres meses. El programa está diseñado para emprendedores en etapa semilla o incluso en fase de idea (pre-seed) que busquen validar comercialmente su producto, desarrollar un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional y saber cómo funciona el proceso de levantamiento de capital bajo el acompañamiento de quienes ya han escalado empresas exitosas en América Latina. Por ello, quienes acceden al programa también acceden a una red de mentores que incluye a fundadores como Sergio Almaguer (Yaydoo), Alberto Padilla (Briq) y JoseMaria Sanroman (Kuona AI), asegurando que el aprendizaje sea práctico y basado en la experiencia operativa. Ricardo Celaya, managing partner de Kolab Ventures, destaca la importancia de este modelo para el ecosistema actual, comentando que “en México no faltan ideas, falta estructura operativa y acompañamiento estratégico en los primeros 100 días, que son los más críticos. Con Future Founders, no estamos simplemente dando un curso de emprendimiento; estamos inyectando capital y know-how de ejecución pura para que los fundadores dejen de experimentar y comiencen a construir empresas con fundamentos financieros sólidos desde el día uno”. El brazo financiero del programa es operado por Kolab Ventures y entre las marcas que colaboraron dando soporte están BlueBox, Google Cloud, AWS for Startups y Notion. Los participantes pueden recibir una inversión de u$s 30,000, además de acceso a expertos en áreas clave como crecimiento, legal y finanzas. Celaya añade que el objetivo es identificar a fundadores resilientes que tienen la capacidad técnica pero necesitan el ecosistema correcto para escalar. “Queremos que Future Founders sea el semillero de las próximas soluciones tecnológicas que compitan a nivel global, conectándolos directamente con las redes de venture capital y ángeles inversionistas más importantes de la industria”. Por ahora, la convocatoria ya está abierta en la página del programa.