El trabajo del hogar es realizado por uno de los sectores más vulnerables de la población, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, reforzó las acciones para garantizar su acceso a la seguridad social en igualdad de condiciones. Con el nuevo esquema de incorporación obligatoria que informó el IMSS, las personas trabajadoras del hogar podrán contar con aseguramiento médico, prestaciones sociales y acceso al INFONAVIT, mientras que las personas empleadoras deberán cumplir con nuevas obligaciones. “El IMSS está enfocado en ejercer las acciones necesarias para implementar un régimen especial a efecto de garantizar el acceso a la seguridad social”, señala la información oficial difundida por la institución. El IMSS confirmó la entrada en vigor de un régimen especial de incorporación que establece facilidades y procedimientos simplificados para promover el aseguramiento de las personas trabajadoras del hogar en condiciones preferentes. Las personas empleadoras están obligadas, de manera individual, a registrar a las personas trabajadoras del hogar desde el primer día de trabajo y cubrir el primer mes de aseguramiento a periodo vencido. “Los empleadores deberán registrar en el IMSS y de forma simultánea al INFONAVIT a las personas trabajadoras del hogar desde el inicio de la relación laboral”, precisa la información oficial. Las personas trabajadoras del hogar contarán con los mismos derechos que cualquier otra persona afiliada al IMSS, incluyendo servicios médicos, pensiones y ahorro para vivienda. “Al igual que cualquier otra empleada o empleado, como persona trabajadora del hogar tienes derecho a la salud, a la seguridad social y al INFONAVIT”, subraya el IMSS. El IMSS recordó que es responsabilidad de las personas empleadoras realizar la inscripción y los pagos correspondientes, y que las personas trabajadoras pueden denunciar si no son registradas o si se reporta un salario menor al real.