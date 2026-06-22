Oficial | El Gobierno de Estados Unidos embarga automáticamente las cuentas bancarias y bienes de todos los mexicanos que hayan postergado este trámite.

Ya es oficial | Hay que actualizar la CURP cuanto antes y así puedes hacerlo

Los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos deben cumplir con sus obligaciones tributarias ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Cuando una deuda de impuestos permanece impaga durante un período prolongado y el contribuyente no responde a las notificaciones oficiales, el organismo puede iniciar medidas de cobro forzoso sobre dinero y bienes.

La normativa fiscal estadounidense establece que las personas que generan ingresos dentro del país deben presentar sus declaraciones y pagar los impuestos correspondientes. Además, los ciudadanos estadounidenses y los titulares de una green card están obligados a informar y tributar sobre sus ingresos obtenidos en cualquier parte del mundo.

El procedimiento suele comenzar con una serie de avisos y oportunidades para regularizar la situación antes de llegar a medidas más severas.

Atención mexicanos: qué ocurre si una deuda con el IRS no se paga

Cuando el contribuyente no responde a los requerimientos del organismo, el IRS puede emitir un Aviso Final de Intención de Embargo y Derecho a una Audiencia. Este documento representa uno de los pasos más importantes dentro del proceso de cobro.

Si no existe una respuesta dentro del plazo establecido, la agencia queda habilitada para avanzar con el embargo de determinados activos con el objetivo de recuperar el dinero adeudado.

La actuación del IRS puede afectar distintos tipos de bienes y fuentes de ingresos, dependiendo de cada caso y del monto adeudado.

Qué bienes puede embargar el IRS

Entre las medidas que la agencia tributaria puede aplicar se encuentran las siguientes:

Salarios: parte del sueldo puede ser retenida de manera continua hasta cancelar la deuda, aunque una porción permanece protegida.

Cuentas bancarias: los fondos pueden quedar congelados y posteriormente transferidos al IRS.

Vehículos y propiedades: determinados bienes personales o inmuebles pueden ser confiscados y vendidos para cubrir la obligación pendiente.

Cuando el contribuyente no responde a los requerimientos del organismo, el IRS puede emitir un Aviso Final de Intención de Embargo y Derecho a una Audiencia. Imagen creada con ChatGPT

En el caso de las cuentas bancarias existe un aspecto clave: una vez que la entidad financiera recibe la orden de embargo, los fondos suelen permanecer retenidos durante 21 días antes de ser enviados al IRS. Ese período puede convertirse en una oportunidad para buscar una solución y evitar la pérdida definitiva del dinero.

Cómo evitar o detener un embargo del IRS

Las personas que reciben una notificación formal todavía cuentan con alternativas para resolver la situación antes de que el cobro forzoso se concrete.

Algunas opciones disponibles son:

Pagar la deuda pendiente en su totalidad.

Solicitar un plan de pagos en cuotas.

Presentar una oferta de compromiso , mediante la cual se propone cancelar la obligación por una suma menor si se cumplen determinados requisitos.

Demostrar una situación de dificultad económica , cuando el embargo impediría cubrir gastos básicos esenciales.

Solicitar una audiencia dentro del plazo indicado en el Aviso Final.

También es importante diferenciar dos conceptos que suelen confundirse. El gravamen fiscal (lien) constituye un derecho legal que el IRS establece sobre los bienes del contribuyente como garantía de la deuda. En cambio, el embargo (levy) implica la incautación efectiva de dinero o propiedades para saldar el monto adeudado.

Por esa razón, especialistas recomiendan actuar tan pronto como llegue el Aviso Final y contactar al IRS de inmediato, ya que esa instancia suele ser la última oportunidad para evitar que el proceso avance hacia el cobro forzoso.