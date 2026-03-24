Durante febrero de 2026, los retiros por matrimonio de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) sumaron MXN$ 25.4 millones , lo que representó un incremento de 27% frente a los 20 millones de pesos registrados en febrero de 2025, de acuerdo con datos de la Consar. Este tipo de disposición forma parte de los retiros parciales permitidos dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y permite a los trabajadores retirar una parte de los recursos acumulados en su cuenta individual cuando contraen matrimonio civil. Entre las administradoras con mayor monto de retiros por matrimonio durante febrero destacó Afore Coppel, con MXN$ 6.0 millones, seguida de Afore Banamex, con MXN$ 5.1 millones, y Afore Sura, con MXN$ 3.9 millones. En contraste, las Afores con menores montos de retiros por este concepto fueron PensionISSSTE, con MXN$ 0.1 millones ; Inbursa, con MXN$ 0.4 millones ; y Principal, con MXN$ 0.7 millones. Aunque los montos de este retiro suelen ser menores en comparación con otros apoyos del sistema como el retiro por desempleo, el beneficio sigue siendo utilizado por trabajadores que buscan aprovechar este derecho al momento de formalizar su matrimonio. El retiro por matrimonio es una ayuda económica que pueden solicitar los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando contraen matrimonio civil. El apoyo equivale a 30 días del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y se financia con recursos de la cuenta individual administrada por la Afore del trabajador. Para acceder a este beneficio es necesario contar con al menos 150 semanas cotizadas ante el IMSS, haber contraído matrimonio civil después del 1 de julio de 1997 y no haber solicitado anteriormente este derecho, ya que el retiro por matrimonio solo puede ejercerse una vez en la vida laboral. Asimismo, el trabajador debe estar vigente como asegurado o dentro de los 90 días hábiles posteriores a su baja laboral al momento de iniciar el trámite. El trámite puede realizarse a través de la aplicación AforeMóvil, en el portal del Sistema de Ahorro para el Retiro (E-SAR) o directamente en las sucursales de la administradora que gestiona la cuenta individual. Entre los documentos que se solicitan están el acta de matrimonio civil, identificación oficial vigente como la credencial para votar o pasaporte, CURP y un estado de cuenta bancario con CLABE donde se realizará el depósito. Además, el trabajador debe generar previamente una pre-solicitud en el portal E-SAR, la cual se presenta ante la Afore para completar el proceso. Una vez validada la información y los requisitos, la administradora procede a depositar el apoyo económico en la cuenta bancaria del solicitante. Debido a que el apoyo se financia con recursos del ahorro pensionario, existe la posibilidad de reintegrar posteriormente el dinero retirado, lo cual es recomendable para evitar que el saldo destinado a la pensión se reduzca. Para hacerlo, el trabajador debe solicitar el reintegro de recursos ante su Afore, la cual revisará la información de la cuenta individual y determinará el monto que debe depositarse. En algunos casos, esta cantidad puede ser mayor a la recibida originalmente debido a la actualización por inflación o rendimientos. Posteriormente, el trabajador puede definir si realiza el reintegro en una sola exhibición o en parcialidades, dependiendo de sus posibilidades. Una vez acordado el monto, el trabajador deberá realizar el depósito en un plazo máximo de cinco días hábiles, con el objetivo de que los recursos regresen a su cuenta individual y continúen generando rendimientos para su retiro.