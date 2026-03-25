Coca-Cola FEMSA apuntaló la expansión del ecosistema digital Juntos+ en 2025, el cual se consolidó como uno de los principales motores de crecimiento y eficiencia, en medio de presiones en volúmenes en mercados como México. En la presentación del informe integrado, Gerardo Cruz, director financiero de la empresa, detalló que los ingresos crecieron 4.3% anual, impulsados por mejoras en la mezcla de productos y una ejecución comercial habilitada por herramientas digitales. Explicó que la compañía generó u$s 135 millones en ahorros, preservando márgenes y flujo de efectivo, mientras que el retorno sobre el capital invertido (ROIC) se ubicó en 14%, en línea con su enfoque de disciplina financiera. Por otro lado, el ecosistema digital de Coca-Cola FEMSA alcanzó un punto de inflexión en 2025. La plataforma Juntos+ registró 1.3 millones de clientes activos mensuales y generó u$s 3,500 millones, equivalentes a cerca del 40% del canal tradicional. “Nuestros clientes son todas las tienditas de canal tradicional, los supermercados, los restaurantes, en el canal moderno y son 2.1 millones de clientes que servimos en promedio dos veces por semana a lo largo de los 10 países en los que operamos”, dijo Cruz. La compañía destacó que su modelo omnicanal —que integra pedidos digitales con herramientas de ejecución en campo como Juntos+ Advisor— está permitiendo optimizar decisiones comerciales en tiempo real mediante el uso de inteligencia artificial. Como adelantó la empresa en sus resultados al cierre de 2025, el director financiero de Coca-Cola Femsa explicó que, operativamente, las cifras fueron contrastantes. Por un lado, México enfrentó debilidad en volúmenes, aunque con recuperación secuencial hacia el cierre del año. En tanto que Brasil mostró crecimiento y ganancias de participación en todas las categorías, mientras que Colombia volvió a crecer tras el impacto fiscal en las bebidas azucaradas. En paralelo, el directivo también destacó que las bebidas sin azúcar continúan ganando relevancia dentro de la estrategia de crecimiento, en medio de un contexto de un mayor pago de IEPS a las bebidas endulzadas. Al detalle, el directivo dijo que Coca-Cola Zero ha aumentado 2.8 veces desde 2020, con crecimientos de 22% en México y 43% en Brasil. “Coca-Cola Zero y, en general, nuestro portafolio no calórico es una gran apuesta para nosotros, yéndose adelante buscando atender las preferencias y las necesidades de nuestros consumidores”, dijo en conferencia. En temas de sostenibilidad, explicó que en 2025, logró una eficiencia en la utilización de agua de 1.35 litros por cada litro de bebida, cifra que representó una mejora comparada con 2018. En paralelo, la empresa logró que el 27% del PET fuera reutilizado; asimismo, el 78% de aluminio y el 31% de vidrio.