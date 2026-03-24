Arca Continental anunció una inversión de 18,500 millones de pesos para 2026, en el marco de su centenario, con el objetivo de expandir capacidad de producción y distribución, acelerar la digitalización y fortalecer nuevas categorías de bebidas. La embotelladora y distribuidora de productos Coca-Cola detalló en un comunicado que 50% de los recursos se destinará a México, mientras que el resto irá a Estados Unidos y Sudamérica. La decisión fue aprobada durante su Asamblea Anual de Accionistas. “Reiteramos nuestro compromiso de evolucionar de manera constante, impulsar la digitalización y preservar la excelencia operativa que nos caracteriza, para seguir generando valor compartido y un impacto positivo en todos los mercados donde tenemos presencia”, dijo el director general, Arturo Gutiérrez Hernández, en el documento. Las acciones de Arca Continental subieron hasta 3% en la Bolsa Mexicana de Valores tras el anuncio, para tocar 196.16 pesos por unidad (Ciudad de México 13:22 horas). Más tarde, moderaron el avance a 195.03 pesos por acción, de acuerdo con datos de mercado. La compañía también busca aprovechar el impulso del Mundial de Futbol 2026, un evento que considera un catalizador para sus operaciones en Estados Unidos. Arca dijo que tendrá exposición en cuatro ciudades sede, con acceso a 24 partidos, incluyendo Dallas y Houston, dos mercados clave por afluencia y consumo. El plan fue bien recibido por analistas de Barclays, quienes señalaron que estrategias como una mejor mezcla de productos, innovación en empaques y herramientas digitales podrían aportar demanda incremental y respaldar tanto el crecimiento de ingresos como la estabilidad de márgenes en el mediano plazo. El banco mantiene un precio objetivo de 220 pesos por acción, lo que implica un potencial de alza de 12.8% en los próximos 12 meses frente a los niveles actuales. En la reunión anual, Arca Continental también destacó avances en sostenibilidad. La empresa fue incluida por cuarto año consecutivo en el Sustainability Yearbook de S&P Global.