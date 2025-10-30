Desde su creación en 1925, el Banco de México tiene como objetivo principal preservar el valor de la moneda nacional, controlar la inflación a través de la política monetaria, emitir billetes y monedas, así como regular y supervisar el sistema financiero y los mecanismos de pago del país.

Como autoridad responsable de la emisión de dinero, la entidad financiera también decide cuándo retirar los billetes de circulación. A lo largo de su historia, lanzó seis familias, desde la serie AA hasta la F, siendo esta última la que actualmente se encuentra vigente .

En esta línea y con los nuevos ejemplares en circulación, las autoridades pueden castigar con hasta 12 años de prisión a aquellos que hagan un mal uso del dinero en efectivo, como la circulación de billetes falsos.

El SAT bloqueará cuentas bancarias y retendrá los fondos de quienes se encuentren en esta situación

¿Cómo son los nuevos billetes en México?

La nueva familia de billetes incorpora mejoras en temática, colores, elementos de seguridad, diseño, durabilidad y accesibilidad para personas con discapacidad visual. Estas modificaciones buscan cumplir con las siguientes disposiciones:

Modernizar la moneda, reforzar su seguridad

Facilitar su uso a todos los ciudadanos

La serie incluye billetes de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, con el objetivo de reemplazar la familia vigente y añadir medidas que dificulten la falsificación.

Sanciones Ya es oficial: el SAT multará con 35,000 pesos a todos los mexicanos que transfieran dinero de esta manera

Programas sociales Convocan a todos los pensionados para tramitar la credencial permanente y cobrar más de 6,000 pesos de por vida

¿Qué son las sanciones bancarias?

Para proteger la circulación y prevenir fraudes, Banxico dio a conocer los mecanismos de seguridad que permiten identificar fácilmente los billetes auténticos. Aun así, es posible recibir un billete falso de manera accidental o por desconocimiento .

En estos casos, devolver un billete falso a la circulación constituye un delito federal, con sanciones que pueden incluir multas y hasta 12 años de prisión.

Por este motivo, ante la sospecha de que se trate un billete falso, es recomendable acudir a una sucursal bancaria, donde el personal lo remitirá a Banxico para su revisión. Esto ayuda a retirarlo del mercado, proteger a otros usuarios y garantizar la seguridad del sistema financiero.

Confirman pago mínimo de 22,000 pesos para todos los pensionados del país: se depositará en noviembre

¿Cómo detectar un billete falso en México?

Para identificar un billete falso en México, se recomienda tocar, mirar y girar el ejemplar. En el primer caso, se percibe el relieve y la textura característica del papel, ya sea de algodón o polímero.

Al mirar, es importante observar a contraluz la marca de agua y el hilo de seguridad, además de revisar los fondos lineales con lupa y la reacción del billete bajo luz ultravioleta.

Finalmente, al girar el billete, deben notarse efectos especiales en la denominación, los cuales cambian de color o muestran movimiento al moverse.