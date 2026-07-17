Vinte va por nuevos desarrollos en Cuernavaca. La empresa busca incrementar la liquidez de sus acciones y se alía con BIVA.

En esta noticia Vinte acelera plan para aumentar liquidez

Grupo Vinte iniciará un nuevo desarrollo inmobiliario en Cuernavaca, Morelos, una ciudad donde incursiona por primera vez; además, acelera un plan para incrementar la bursatilidad de sus acciones para atraer a nuevos inversionistas.

“Cuernavaca es plaza nueva para el grupo, va a ser un gran proyecto, ya tenemos preventa, se está comportando muy bien y esperamos a finales de este mes comenzar con las primeras escrituras“, dijo René Martínez, director general de Vinte, durante una llamada con analistas por su reporte financiero al segundo trimestre.

El nuevo desarrollo estará enfocado en la vivienda media y residencial. De acuerdo con el directivo, los precios partirán cercanos al millón de pesos, con un precio promedio superior a los MXN$2.5 millones, aunque algunos alcanzarán los 4 millones de pesos.

En paralelo, la emisora de la BMV espera comenzar a escriturar durante el tercer trimestre del año, mismo que se espera ayude a impulsar los resultados de la segunda mitad del año. Según explicaron los directivos, se trata de entre seis y siete desarrollos que ya están en preventa.

Por otro lado, Vinte expuso que no mantiene proyectos ligados al gobierno de Claudia Sheinbaum; sin embargo, destacó que la presidenta ha logrado abrir oportunidades al reducir la competencia en segmentos medios y residenciales.

Además de que se están resolviendo problemas en el sector de infraestructura. “Hoy en día hay mesas en la Secretaría de Economía, hay mesas en la Secretaría de Agua, en Comisión Federal, que antes no existían”.

“Estamos viendo que se está trabajando para tener luz, para tener agua. Se está protegiendo ese paraguas de lo que es el sector vivienda”, dijo Sergio Leal, presidente del consejo y director general.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, Vinte reportó un incremento de 10.9% en los ingresos a MXN$4,063 millones; mientras que la utilidad neta de la parte controladora decreció casi 10% al pasar de 366 millones a 330 millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero.

Vinte acelera plan para aumentar liquidez

Por otro lado, Vinte busca aumentar la liquidez de sus acciones en el mercado bursátil. El presidente de la empresa dijo que ya incorporaron ese objetivo a su estrategia de largo plazo.

"Hay un plan para poderlo hacer más bursátil, ya es un objetivo en nuestro pipeline que la bursatilidad se dé“, afirmó Leal.

El director de finanzas, Domingo Morales, señaló que la emisora ya muestra avances en ese objetivo.

“La acción ha ganado algo de bursatilidad; pasó de estar en el número 142 al número 67 y ya con cuatro meses consecutivos en bursatilidad media“, comentó.

El mes pasado, Vinte anunció la contratación de los servicios de Santander Casa de Bolsa para operar como un formador de mercado para las transacciones de su acción en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). Los directivos dijeron que continuarán buscando nuevos inversionistas durante el segundo semestre.

La estrategia para incrementar la liquidez de la acción estará respaldada por el crecimiento del negocio, la política de dividendos y la disciplina financiera.

“Es una empresa que está creciendo doble dígito; mientras el CETE esté muy bajo, ya haces el punto“, dijo Leal.