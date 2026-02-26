Las acciones de Cemex arrancaron la jornada del jueves con pérdidas en Wall Street, tras anunciar la adquisición de todos los activos de Omega Products International, fabricante de estuco con operaciones en el oeste de Estados Unidos. Los papeles de la cementera retrocedieron 1.84% en las primeras operaciones en la Bolsa de Nueva York (NYSE), para cotizar en u$s12.51 por unidad. En México, los títulos que se negocian en la Bolsa Mexicana de Valores también operaban en terreno negativo, con una caída de hasta 1.7%, a 21.55 pesos por acción (Ciudad de México 8:40 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. En un comunicado, la compañía explicó que la adquisición generará un flujo operativo (EBITDA) estimado en u$s23 millones anuales. Aunque no reveló el monto de la operación, anticipó que el cierre está previsto para el primer trimestre de 2026. Durante el Cemex Day, José Antonio González, vicepresidente ejecutivo de Planeación Estratégica y Desarrollo de Negocios, detalló que Omega registra ingresos por alrededor de u$s110 millones, con un EBITDA de u$s23 millones antes de sinergias y una conversión de flujo de caja libre de 65%. La empresa cuenta con 150 empleados, cinco ubicaciones y cuatro plantas de mortero en California, Nevada y Colorado. Según el directivo, esas instalaciones consumen un volumen de cemento equivalente al de ocho plantas de hormigón premezclado de tamaño medio. González agregó que, una vez capturadas las sinergias, el múltiplo de adquisición será inferior a siete veces el Ebitda. La operación forma parte de la estrategia de Cemex para reforzar su integración vertical y fortalecer su presencia en segmentos con mayor resiliencia, como los de infraestructura, reparaciones y renovación. “A través de estos negocios podremos aumentar nuestra exposición a los mercados finales que nos interesan”, dijo el ejecutivo ante analistas e inversionistas. De acuerdo con la presentación, Omega brindará una integración vertical en cemento, arenas y aditivos como materias primas; al mismo tiempo, permitirá eficiencia en costos y colaboraciones; y la venta cruzada con clientes. En la transacción, The JIAN Group actuó como asesor financiero del vendedor.