Cemex ya comenzó a capitalizar los proyectos de infraestructura y vivienda social impulsados por el gobierno de Claudia Sheinbaum, en una ola de obras públicas de la 4T, de acuerdo con Jaime Muguiro, director general de la empresa. En conferencia con analistas, el directivo explicó que, desde el cuarto trimestre de 2025, comenzaron a observar que las ventas diarias promedio de cemento crecieron 8% de manera secuencial, impulsadas por el arranque de nuevos proyectos de vivienda social, obras de Caminos Rurales —de alto consumo de cemento— y el suministro a proyectos clave de infraestructura, como carreteras y ferrocarriles. “Las cosas están sucediendo”, explicó. Muguiro aseguró que estos desarrollos ya están incorporados en su guía de volúmenes para 2026, lo que anticipa un entorno más dinámico en el mercado mexicano conforme avance la ejecución de los planes federales. La cementera estima que este año, el flujo operativo (EBITDA) aumente “un dígito alto”. Respecto a las inversiones dirigidas al crecimiento, la empresa estima destinar cerca de u$s 500 millones, de los cuales u$s300 millones corresponden a inversiones en activo fijo de crecimiento y u$s 200 millones para activos intangibles, de acuerdo con su guía 2026. Pese a que este año se llevará a cabo la revisión del T-MEC, Cemex no ha incluido en sus proyecciones un posible resultado favorable. De concretarse un acuerdo que reduzca la incertidumbre comercial, la empresa prevé un potencial repunte adicional en proyectos industriales manufactureros, especialmente hacia 2027, lo que representaría un riesgo al alza para los volúmenes. “No hemos incluido ningún factor de la negociación del T-MEC. Así que lo veo como un riesgo al alza para los volúmenes. Pero llevará tiempo que esos proyectos se pongan en marcha y comiencen a construirse”, explico el directivo. “Así que supongo que podríamos obtener algo a finales de este año si sucede, pero mucho más en 2027”. En la llamada con analistas, el director general de Cemex explicó que trabajan en un proceso de desinversiones y con los recursos recaudados, se utilizarán para fortalecer su posición en Estados Unidos, en línea con la nueva estrategia de asignación de capital. El plan de la cementera priorizará adquisiciones en agregados y balasto, seguidos de morteros, revoques y yeso, negocios que —explicó— generan importantes sinergias operativas. Estos segmentos consumen mezclas y materiales cementosos de la propia compañía, comparten base de clientes y permiten eficiencias en distribución y cadena de suministro. Según Munguiro, las inversiones se harán de manera disciplinada. “Solo buscaremos adquisiciones siempre que sean acreditadas para los accionistas. De lo contrario, no las haremos”, mencionó. Este plan forma parte de un nuevo esquema de asignación de capital de Cemex, cuyos detalles ampliarán próximamente.