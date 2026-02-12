Las acciones de Cemex cayeron casi 5% este jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al cerrar en 21.18 pesos por unidad, presionadas por la incertidumbre en torno a una posible postergación del retiro de permisos gratuitos de carbono en la Unión Europea. Con este retroceso, la emisora registró su peor sesión desde el 21 de octubre, cuando perdió 4.54%, de acuerdo con datos de Bloomberg. La baja se dio luego de que este 12 de febrero el canciller alemán, Friedrich Merz, cuestionara el funcionamiento del mercado de carbono de la Unión Europea, al señalar que el esquema busca reducir emisiones y, al mismo tiempo, apoyar a las empresas en su transición hacia energías más limpias. El funcionario sugirió que el bloque debería estar abierto a revisar o incluso posponer el mecanismo. “Si esto no es factible y no es el instrumento adecuado, deberíamos estar muy abiertos a revisarlo, o al menos a posponerlo”, afirmó durante una cumbre de la industria pesada en Amberes, Bélgica. El mercado reaccionó ante la posibilidad de ajustes en el esquema europeo, ya que Cemex ha sido una de las compañías mejor posicionadas en materia de descarbonización, lo que le ha permitido acceder a financiamiento verde y ventajas competitivas en la región. En septiembre de 2020, Cemex Ventures —la unidad de capital de riesgo de la cementera— firmó un acuerdo con Carbon Clean para desarrollar una solución de captura de carbono para la industria cementera, con un costo estimado inferior a 30 dólares por tonelada de CO2 capturada. Además, bajo su estrategia “Futuro en Acción”, la empresa ha obtenido financiamiento de la Unión Europea y ha fortalecido su estructura de deuda sostenible. En lo que va de 2026, las acciones de Cemex acumulan un rendimiento de 2.42%. No obstante, el consenso de analistas que da cobertura a la emisora mantiene una perspectiva positiva y proyecta un potencial de alza de 7.26% en los próximos 12 meses, con un precio objetivo de 22.75 pesos por acción.