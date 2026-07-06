La incorporación de tecnología en servicios públicos ha comenzado a tomar un rol protagónico en distintas localidades de la República Mexicana. En este contexto, se ha confirmado que algunos medios de transporte que proporcionan estos servicios serán equipados con cámaras y sistemas de monitoreo como parte de una estrategia integral.

Además del servicio de recolección, las autoridades buscan aprovechar estos recorridos diarios para expandir la cobertura de vigilancia en la ciudad. La iniciativa propone utilizar las imágenes captadas durante las rutas como soporte en labores de seguridad pública.

Giro imprevisto: colocarán cámaras en los camiones de basura y comenzará a supervisar el servicio de recolección

La medida se toma en el marco de la renovación del sistema de limpieza urbana, que incluyó la puesta en marcha de 54 nuevas unidades recolectoras. Estos camiones no solo presentan una mayor capacidad operativa, sino que también están equipados con herramientas tecnológicas que permiten registrar su actividad en tiempo real.

Camiones de basura con cámaras de seguridad: así operará la vigilancia conectada al C2

El alcalde Román Alberto Cepeda González ha declarado que esta tecnología facilitará el registro de eventos, contribuyendo con evidencia para investigaciones y optimizando la detección de emergencias en diversas áreas de la ciudad.

El proyecto determina que los camiones de basura equipados con cámaras en Torreón estarán integrados al sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2), lo cual facilitará la incorporación de imágenes en tiempo real a la red de monitoreo municipal.

La cobertura se verá ampliada debido a que estas unidades tienen un recorrido continuo por colonias, avenidas y áreas comerciales, lo que las posiciona como un recurso auxiliar para la vigilancia urbana.

Torreón: camiones recolectores inteligentes para limpieza urbana y seguridad pública

El modelo combina servicios públicos con herramientas de seguridad, en una estrategia que busca optimizar recursos y ampliar el alcance de la infraestructura tecnológica en la ciudad.

A esto se suman dos barredoras mecánicas y nuevas estrategias de reciclaje, orientadas a mejorar la gestión de residuos y la imagen urbana del municipio.

El uso de camiones de basura con cámaras en Torreón también forma parte de un proceso más amplio de modernización del servicio de limpieza. Las nuevas unidades incluyen monitoreo por GPS, rutas digitalizadas y mayor eficiencia en la recolección.

Entre los principales objetivos de esta iniciativa se destacan: