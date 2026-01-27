Las autoridades han confirmado que el proceso de inspección vehicular será exhaustivo, examinando cada automóvil de forma individual para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales obligatorios establecidos por las normas oficiales. Esta medida representa un refuerzo en el control de emisiones contaminantes a nivel nacional.

La iniciativa busca fortalecer el monitoreo de emisiones sin afectar la economía de los grupos más vulnerables. Aunque el programa de verificación vehicular es obligatorio para circular, las autoridades han diseñado esquemas de exención para facilitar que todos los vehículos mantengan sus emisiones bajo control.

Cómo es el proceso de verificación vehicular: cuáles son los dos requisitos obligatorios

El proceso de verificación vehicular consiste en una inspección técnica exhaustiva. Incluye la medición de gases contaminantes como monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, además de una inspección físico-mecánica rápida para asegurar que el motor y el sistema de escape funcionen de manera eficiente.

Verificación Vehicular Freepik

Al aprobar la prueba, el conductor recibe el distintivo u holograma correspondiente, el cual certifica que el auto cumple con las normas oficiales. En el caso de beneficiarios de la gratuidad, el sistema aplica el descuento del 100% de manera automática al momento de generar la cita en el portal oficial de cada estado.

Se recomienda realizar una afinación previa del motor para asegurar que el vehículo apruebe en el primer intento. Esta medida preventiva puede evitar costos adicionales y garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales requeridos por las autoridades.

Quiénes podrán acceder a la verificación vehicular gratis

El acceso a la verificación sin costo está dirigido a segmentos específicos de conductores. Los principales beneficiados son para vehículos registrados a nombre de:

personas con discapacidad

adultos mayores que cuenten con credencial vigente de instituciones como el INAPAM

Beneficios para vehículos de bajas emisiones

Los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos quedan exentos de restricciones de circulación en días de alta contingencia ambiental.

Cuándo realizar la verificación vehicular, según el coche

Los conductores deben revisar el calendario de acuerdo con el último dígito de sus placas: