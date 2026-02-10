Las organizaciones Sostenibilidad Global, CalSTART y The Climate Group anunciaron la creación de la plataforma Playground de Electromovilidad, que busca mejorar la coordinación y gestión del tiempo para acelerar la adopción de unidades eléctricas medianas y pesadas en México. El objetivo es reducir la incertidumbre individual y acelerar la construcción del sistema de electromovilidad. “La electromovilidad no se frena por falta de convicción, sino por exceso de riesgo individual. El Playground existe para apoyar a las empresas líderes en la coordinación de esa transición y en la conversión de decisiones aisladas en una estrategia colectiva”, comentó Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global. En México, los camiones y autobuses representan aproximadamente 25% del parque vehicular y generan más de la mitad de las emisiones del transporte. Mientras tanto, los vehículos eléctricos en estos segmentos pueden requerir inversiones iniciales hasta 200% mayores, aun cuando ofrecen menores costos totales de operación a largo plazo. Para 2030, México se comprometió a que 30% de las ventas de vehículos medianos y pesados sean cero emisiones, y esta proporción debe alcanzar el 100% en 2040. Los participantes del Playground señalaron que el objetivo del organismo es crear infraestructura de aprendizaje práctico orientada a la toma de decisiones. “A pesar de que hay muchos retos que limitan a este sector, a nivel internacional la electrificación está avanzando más rápido de lo que cualquier proyección apunta. Cada año las proyecciones se vuelven más ambiciosas, porque la tecnología está avanzando más rápido de lo que pensábamos”, dijo Ricardo García Coyne, Director Adjunto para Mercados Emergentes de CALSTART. Una muestra de ello es el crecimiento de 800% en ventas de camiones eléctricos a nivel global en los últimos 3 años. El especialista destacó el caso de Países Bajos, donde la proporción de de camiones ligeros y camionetas pasó de 8% a 76% del mercado en ese periodo, mientras que en Etiopía alcanzó 100% en 2 años. En China, en diciembre de 2025, por primera vez en la historia, más de la mitad de vehículos de camiones vendidos fueron eléctricos. Mientras tanto, en México hay 25 marcas que ofrecen más de 60 modelos de estas características, que incluyen desde camionetas de carga, de última milla, hasta tractocamiones y autobuses; y ya existe autonomía de hasta 440 kilómetros, tanto en camiones pesados como en camionetas de carga. Las tres organizaciones involucradas ya tienen camino andado a nivel internacional para impulsar la adopción de autobuses y camiones pesados en materia eléctrica. Por ejemplo, The Climate Group cuenta con la iniciativa EV100, que tiene como objetivo la transición a vehículos de cero emisiones en flotas corporativas, con plazos claros entre 2030 y 2040, según el mercado y segmento vehicular. Mientras tanto, el Global MoU, impulsado por CalSTART, busca alcanzar que el 100% de las ventas de vehículos medianos y pesados sean de cero emisiones para 2040, incluyendo una meta intermedia de 30% de ventas de estos vehículos para 2030. Cabe destacar que México se adhirió al Global MoU, un instrumento no vinculante, en noviembre de 2025, durante la COP30 de cambio climático. “En México nos vamos a enfocar en tres ejes: vamos a trabajar con el Playground de Electromovilidad, de igual manera buscamos integrar a nuevos miembros de EV100 en México para tener un grupo de empresas comprometidas con la transición y también hacer incidencia en políticas públicas del lado de la oferta. Actualmente activamos una campaña llamada Drive Electric, en la cual CalSTART y Sostenibilidad también una labor para unir expertos técnicos jurídicos en comunicación y también en política pública para impulsar el cambio”, destacó Killian Dorier, gerente senior internacional de Transporte en EV100 de The Climate Group. El Playground busca pasar del compromiso a la acción coordinada, y reducir el riesgo tanto para quienes ya lideran como para quienes están listos para seguir.