A pocos días de finalizar el mes, los jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se preparan para recibir el depósito correspondiente a su pensión de junio, el cual llegará de manera anticipada.

A diferencia de los pensionados del IMSS, quienes cobran al inicio de cada mes, los beneficiarios del ISSSTE reciben sus pagos antes de que comience el mes correspondiente. En esta ocasión, el calendario oficial mantiene esa dinámica.

Calendario de pagos de la jubilación ISSSTE

A continuación, los detalles del calendario de pagos para los jubilados del ISSSTE.

¿Cuándo depositan la pensión de junio?

El pago correspondiente al mes de junio será depositado el próximo viernes 29 de mayo para los trabajadores jubilados del ISSSTE. Esto se debe a que los depósitos suelen realizarse el último viernes del mes previo.

De acuerdo con el calendario oficial, el pago de julio se efectuará el viernes 29 de junio y así continuará el esquema hasta concluir en noviembre.

El último depósito del año está programado para el viernes 27 de noviembre, correspondiente a diciembre. Además, durante la primera quincena de noviembre se entregará la primera parte del aguinaldo.

Calendario de pagos de Pensión IMSS en junio de 2026

En el caso de los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el depósito de junio se verá reflejado el próximo lunes 1.° de junio.

Cabe señalar que algunos pagos posteriores tendrán ajustes en la fecha de depósito: el correspondiente a agosto se realizará el día 3, mientras que el de noviembre llegará el día 2.