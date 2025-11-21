Los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que desean realizar reparaciones, ampliaciones o mejoras en su vivienda, tienen la opción de llevar a cabo estas obras mediante un financiamiento proporcionado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Este financiamiento incluye un crédito que puede alcanzar los 160,000 pesos, siempre que se cumplan ciertos requisitos. En este sentido, los trabajadores que cotizan en el IMSS pueden acceder a un monto de hasta 160,000 pesos a partir de este mes, si están en búsqueda de un financiamiento del Infonavit.

Este monto se descuenta directamente de su salario. Conoce los detalles de esta oportunidad crediticia y accede al financiamiento, siempre que cumplas con las condiciones establecidas por las autoridades. De esta manera, podrás amoldar tu hogar de la manera que deseas.

Fuente: narrativas-spin-mx

Alternativas de crédito del Infonavit para la remodelación de tu hogar

El crédito Mejoravit Solo Para Ti está diseñado específicamente para personas que cotizan al IMSS y buscan adaptar su vivienda de forma práctica, directa y sin necesidad de intermediarios.

Este financiamiento permite adquirir materiales de construcción, herramientas y productos necesarios para realizar mejoras en el hogar y dejarlo en óptimas condiciones. Además, ofrece flexibilidad en los plazos de pago.

Fuente: narrativas-spin-mx

Las autoridades requieren la presentación de cierta documentación, como:

Ser derechohabiente del Infonavit, es decir, estar registrado como trabajador con aportaciones activas al IMSS.

Contar con una cuenta en una Afore.

Tener actualizados los datos biométricos.

Autorizar la revisión del historial crediticio (Buró de Crédito).

No contar con un crédito vigente con el Infonavit.

¿Cuál es el proceso para solicitar un crédito en Infonavit?

Quienes cumplan con los requisitos establecidos pueden iniciar su solicitud de manera sencilla, ya sea accediendo al portal Mi Cuenta Infonavit o visitando el Centro de Servicio Infonavit (CESI) más cercano a su domicilio.

Si opta por el sitio web oficial, el primer paso consiste en registrarse en la plataforma y llevar a cabo la precalificación. A continuación, deberá seleccionar el tipo de crédito que mejor se ajuste a su situación y completar el curso en línea “Saber+ para decidir mejor”. Una vez que haya finalizado estos pasos, podrá solicitar la precalificación formal, elegir al notario de su preferencia y recibir la constancia de crédito para continuar con el proceso: