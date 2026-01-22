En esta noticia Televisa con potencial

Las acciones de Grupo Televisa captaron nuevamente la atención del mercado, luego de que diversos fondos institucionales incrementaran sus participaciones accionarias en la emisora. Los títulos de la televisora mexicana, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), acumulan un avance superior a 12% en lo que va de la semana.

En la sesión del 21 de enero, las acciones escalaron hasta 12.08 pesos por unidad, un nivel no visto desde septiembre de 2023, lo que representó un alza diaria de 6.15%, de acuerdo con datos del mercado. Con este movimiento, Televisa ligó cinco jornadas consecutivas al alza, con un rendimiento acumulado de 12.39%.

El impulso se dio tras el anuncio de BlackRock, la mayor administradora de activos del mundo, que informó un incremento en la participación accionaria en Televisa de 4.8% a 5.3%, según un documento enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

A este movimiento se sumó J.P. Morgan, que también elevó su participación de 4.20% a 5.5%, con un total de 140.93 millones de acciones de la serie CPO. Además, los directivos Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega incrementaron sus tenencias hasta 5.35% cada uno, reforzando la señal positiva hacia el mercado.

Televisa con potencial

Para Brian Rodríguez, analista de Monex, el interés de los inversionistas responde al potencial de crecimiento en los flujos de efectivo de la compañía, impulsado por la integración operativa entre Televisa y Univision.

En línea con esta lectura, J.P. Morgan mantiene una recomendación de Sobreponderar para la emisora, al anticipar crecimientos en el flujo operativo, una expansión de márgenes y una reducción gradual del apalancamiento financiero.

De acuerdo con el consenso de analistas que da cobertura a la empresa, controlada por la familia Azcárraga, las acciones de Televisa presentan un potencial de alza de 73.91%, con un precio objetivo promedio de 20.47 pesos por unidad, lo que refuerza el renovado atractivo bursátil del grupo.