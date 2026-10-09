AWS y Shakira lanzan programa para capacitar a un millón de mujeres en IA hacia 2028 | Cortesía

En esta noticia De la música a la formación tecnológica

Amazon Web Services (AWS) lanzó AWS Entrena Latinas, un programa de capacitación gratuita en inteligencia artificial (IA) y computación en la nube que busca llegar a un millón de mujeres en América Latina para 2028, en alianza con Amazon Music, Fundación Pies Descalzos y Laboratoria.

La iniciativa busca ampliar el acceso de las mujeres a las habilidades digitales que demanda el mercado laboral. De acuerdo con un comunicado, el programa ofrecerá cursos en español y credenciales de AWS que las participantes podrán incorporar a sus currículums como respaldo de sus conocimientos.

El proyecto comenzó en Colombia, donde estudiantes y madres vinculadas con Fundación Pies Descalzos podrán acceder a formación en fundamentos de inteligencia artificial y servicios en la nube. La convocatoria también está dirigida a universitarias, estudiantes de formación técnica, emprendedoras y profesionales interesadas en fortalecer sus competencias digitales.

La iniciativa responde a una brecha de participación en la capacitación tecnológica. Según los datos compartidos por AWS, después del lanzamiento de AWS Entrena LATAM en 2025, alrededor de 30% de las personas inscritas eran mujeres, lo que llevó a la compañía a impulsar una estrategia enfocada específicamente en este segmento.

El interés por estas habilidades también está relacionado con las oportunidades laborales y salariales. Según estimaciones de PwC, la demanda de empleos que requieren conocimientos especializados en IA crece 3.5 veces más rápido que la del conjunto de las ocupaciones desde 2016, mientras que estas competencias pueden asociarse con aumentos salariales de hasta 25%.

“Cada industria busca talento preparado y la alfabetización en IA se está volviendo esencial para satisfacer esa demanda”, señaló Paula Bellizia, vicepresidenta de AWS para América Latina en un comunicado. La directiva sostuvo que el objetivo es ampliar el acceso a estas capacidades para que más mujeres puedan incorporarse a los empleos vinculados con la transformación tecnológica.

De la música a la formación tecnológica

AWS Entrena Latinas forma parte de Las Mujeres Ayudan con Amazon Music, una iniciativa desarrollada junto con la cantante colombiana Shakira en el marco de The Women Shaping Latin Music, campaña que reconoce la contribución de las mujeres a la música latina y busca generar oportunidades para nuevas generaciones.

En el proyecto también participa Laboratoria, organización enfocada en impulsar la participación de las mujeres en el sector tecnológico. Su cofundadora y CEO, Gabriela Rocha, destacó el papel de la formación para ampliar las oportunidades profesionales de las latinoamericanas.

Las rutas de aprendizaje fueron desarrolladas con metodologías de AWS y Laboratoria e incluyen credenciales que las participantes podrán compartir en sus perfiles profesionales y redes sociales.