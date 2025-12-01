Retirarse para esta generación será un sueño que tal vez no puedan cumplir, debido a que apenas 4 de cada 10 mexicanos tienen recursos en una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), advierte el think-tank México, ¿Cómo vamos?.

El organismo reconoce que la inclusión financiera ha mejorado en los últimos 12 años, pero el aumento resulta insuficiente.

En el estudio “¿Cómo vamos con el ahorro para el retiro?”, hecho de la mano con Vanguard, una de las administradoras de fondos más grandes del mundo, detalla que hace 12 años apenas un poco más de la mitad de la población ahorraba dinero, una cifra que aumentó a 66.4% al cierre del año pasado.

Sin embargo, el estudio evidencia que el ahorro predomina en métodos informales. Solo uno de cada tres mexicanos utiliza un instrumento formal, pero hace 12 años el panorama era mucho más escaso: apenas 15 de cada 100 mexicanos usaban cuentas de banco para ahorrar.

¿Por qué no hay cuentas de ahorro para el retiro?

Los grandes problemas de la inclusión financiera y el ahorro para el retiro tienen orígenes similares: los empleos formales en México son insuficientes y las mujeres tienen una baja participación en el mercado laboral.

En el caso específico de las Afore, en México “tener un empleo formal es una condición determinante para tener una cuenta de ahorro para el retiro”.

En 2024, 87% de las personas con un empleo formal tiene una cuenta de ahorro para el retiro, mientras que para el caso de las personas con un empleo informal, la proporción solo alcanza a 58%.

Además, hay muy pocos mexicanos que destinan parte de su ahorro a los fondos para el retiro, pues solo 2.7% de los hombres aportan más dinero a su Afore, un porcentaje similar al de las mujeres (2.5%).

Los principales destinos del ahorro de las personas son para atender situaciones en el corto plazo como emergencias o gastos generales imprevistos, como comida o pago de servicios.

Las 4 barreras para ahorrar para el retiro

El estudio define que los mexicanos tienen cuatro razones principales por las que no destinan dinero a sus Afore.