El SAT confirmó que bloqueará todas las cuentas que envíen dinero y sobrepasen esta cantidad

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México publicó un comunicado dirigido a los clientes de instituciones financieras como BBVA, Banamex y Santander.

En el aviso, se advierte sobre la posibilidad de imponer sanciones económicas por la realización de ciertas operaciones específicas relacionadas con sus ingresos.

El comunicado del SAT para los clientes de BBVA México, Santander y Banamex

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México lanzó una advertencia dirigida a los usuarios de instituciones financieras como BBVA México, Santander y Banamex sobre ciertos movimientos realizados a través de terminales bancarias o plataformas de banca en línea.

El SAT destacó que realizar depósitos frecuentes en cuentas propias podría implicar sanciones, ya que estas transacciones podrían ser consideradas como un incremento en los ingresos mensuales del titular.

Por esta razón, el organismo fiscal exhorta a los cuentahabientes a actuar con prudencia y a garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.

El SAT exhorta a los cuentahabientes a actuar con prudencia y a garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales vigentes.

¿Cuál es el monto máximo para depositar en tu cuenta propia sin activar alertas fiscales?

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la Miscelánea Fiscal, los bancos deben reportar en el SAT cuando los depósitos en efectivo en una cuenta superan los 15,000 pesos en un mes.

Esto no significa que depositar más de esta cantidad sea ilegal, pero sí que genera un reporte en el organismo público que podría derivar en una revisión si no se justifica el origen de los fondos.

La clave para no recibir una multa del SAT

Quienes deseen realizar depósitos en efectivo en cuentas propias sin generar alertas ante el SAT tendrán que acreditar que estos movimientos no representan un aumento en sus ingresos gravables.

Para ello, será indispensable contar con documentación que respalde el origen y la naturaleza de las transacciones, como:

Estados de cuenta bancarios que registren los movimientos realizados.

Comprobantes de transferencia o cheques, según sea el caso.

Documentos que acrediten el origen de los fondos depositados.

Papeles de trabajo que expliquen la operación y su contexto fiscal.

Esta documentación será clave para demostrar que las transacciones son lícitas y no están sujetas a impuestos, garantizando el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes.