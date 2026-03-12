Grupo PROAN, empresa jalisciense cuyo producto insignia es el huevo San Juan, está apostando por la innovación en el segmento de alimentos para perros y gatos. Más allá de croquetas, premios y sazonadores, bajo la marca Maka Recetas, están impulsando una línea de alimento fresco para mascotas, que por el momento no tiene competencia en México. El gerente de operaciones en Maka Recetas de Grupo PROAN, Pascual Padilla, dijo en entrevista con El Cronista que se trata de productos cocinados. “Una categoría nueva en la industria del país, no hay nada similar, hay productos congelados, dietas BARF, entre otras cosas, pero no hay alimento fresco para mascotas, que puedas tenerlo en el refrigerador de tu casa – no en el congelador – y que tenga toda la calidad de un alimento de consumo humano, con todas las medidas de inocuidad”, detalló Padilla. Hoy, las marcas líderes de alimento para mascotas en México incluyen gigantes internacionales como Mars (Pedigree, Whiskas, Royal Canin), Nestlé Purina (Pro Plan, Dog Chow) y ADM. También destacan marcas mexicanas como Nupec, Grand Pet (Back to Nature) y Natural Gourmet. Maka ha hecho una inversión en biotecnología que busca capturar el mercado premium en México. Los nuevos productos frescos para mascotas fueron descritos por Padilla como un salchichón, un embutido similar al pepperoni y unos sobres de comida fresca casera, parecidos a un picadillo de carne de cerdo y pollo. Además, presumió que son alimentos completos y balanceados con aportación de vitaminas y minerales adicionales. Actualmente, las recetas frescas de Maka ya están presentes en 92 tiendas de la cadena para mascotas Petco en las principales ciudades del país: en el Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Aguascalientes. Recientemente estarán también en Puebla y Mérida. El directivo explicó que Maka es capaz de distribuir estas recetas frescas gracias a su red logística, al suministro de alimento fresco a través de rastros TIF (Tipo Inspección Federal), además de la comercialización mediante una red de distribución en frío que requiere de grandes inversiones, pero que está soportada por la marca líder del grupo: Huevo San Juan. Con esta red, ahondó Padilla, tienen la capacidad de llegar al 90% de todas las tiendas de autoservicio del país de las principales cadenas y de hacer entregas a tienda en menos de cinco días de producto fresco salido de la planta. “El objetivo que tenemos es rotar un refrigerador semanalmente; estamos hablando de más de 500 unidades”, afirmó Padilla. Hace cinco años, Grupo PROAN comenzó con la vertical de croquetas para perros. Para la familia Romo, dueña de esta empresa fundada en 1954, dar este paso era natural, pues gran parte de su labor diaria es alimentar miles de animales de granja, por lo que cuenta con experiencia en nutrición animal. Padilla recuerda que antes de la pandemia el mercado de alimentos para mascotas estaba creciendo a doble dígito. “Era una locura, todo el mundo quería estar en la industria de las mascotas”, aseguró. Mientras había un boom en el consumo de alimento para mascotas, la tendencia era a la baja en el consumo de proteínas animales. En 2018, el gasto de las familias en proteína animal (carne, pescado, leche y huevo) alcanzó su punto más bajo en 12 años, según un análisis del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) sobre las encuestas de Ingresos y Gastos del Inegi. Aunque la tendencia se revirtió y el consumo de proteína animal incluso alcanzó máximos históricos en los últimos dos años —según el Consejo Mexicano de la Carne (CoMeCarne)—, el enfoque en Maka no decayó, pues comenzó a posicionarse en el mercado. En 2025 la vertical creció un 30% y en 2024 un 27%. Para 2024, la meta establecida por Maka era vender 150 toneladas de croquetas para perros e iniciar con una línea dedicada a gatos, que ahora ha superado a su predecesora en ventas, según comparte Padilla. Con la línea de alimento para gatos Maka entrará en abril al canal de distribución de Walmart y Bodega Aurrerá a mil puntos de venta en el país. Actualmente ya están en 130 establecimientos de Sam’s Club con el producto de premios para mascotas. Aunque es la vertical con mayor crecimiento, la venta de alimento para mascotas aporta el 25% de la facturación del Grupo PROAN, junto con otras categorías, como pan y proteínas de res y cerdo. El otro 75% proviene del huevo, algo natural si se considera que es el principal productor del país.