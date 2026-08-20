Los pagos de siniestros en accidentes y enfermedades aumentaron cerca de 16% durante el primer semestre de 2026, casi el doble que las primas de este segmento, que crecieron 9%, lo que elevó la presión sobre las aseguradoras, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

“Sí estamos observando que hubo un aumento también en el pago. 16% más o menos crecieron los pagos en accidentes y enfermedades”, señaló Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS.

La mayor presión también se reflejó en el índice combinado, que aumentó cinco puntos porcentuales frente al primer semestre de 2025. Este indicador mide la siniestralidad y los gastos de adquisición y operación de las compañías.

Sector asegurador crece 5%

Pese al aumento en los siniestros, el sector asegurador emitió MXN$ 558,940 millones en primas directas, un crecimiento de 5% anual.

El avance, sin embargo, fue menor al registrado en años anteriores, cuando la industria crecía entre 8% y 12%. Rosas atribuyó parte de la desaceleración al menor ritmo de la economía y a la caída de 6.8% en daños sin autos.

“Sí estamos viendo una disminución en cierta forma” en el ritmo de crecimiento, reconoció.

En contraste, vida avanzó 6.5%, accidentes y enfermedades 9%, pensiones 11.3% y automóviles 6.9%.

Durante el semestre, las aseguradoras pagaron MXN$ 290,995 millones en siniestros, más de 1,600 millones diarios.

Más mexicanos contratan seguros

El crecimiento también refleja un aumento en el número de personas aseguradas. El seguro de vida individual pasó de 10.5 millones de asegurados antes de la pandemia a 14.5 millones actualmente, mientras que gastos médicos pasó de alrededor de 9 millones a más de 14 millones.

“Sí está aumentando el número de asegurados, sobre todo en la parte de personas”, afirmó Rosas.

Aun así, la brecha de protección sigue siendo amplia: solo una de cada tres familias cuenta con algún seguro, mientras que uno de cada tres vehículos tiene cobertura y apenas una de cada 10 personas cuenta con seguro de gastos médicos.

Cambios fiscales también impactan utilidades

Los cambios fiscales también afectaron los resultados de algunas aseguradoras, aunque el impacto fue distinto entre compañías.

“El tema fiscal sí tuvo algún impacto en las empresas, pero el impacto ha sido absorbido de manera distinta”, explicó Rosas.

La directiva señaló que el mayor impacto del IVA se registró en 2025 y que durante este año las compañías han ido absorbiendo sus efectos.

Pese a ello, aseguró que los cambios fiscales no frenaron el crecimiento de las primas y sostuvo que el desempeño del sector está más ligado al comportamiento de la economía.

“Mientras el PIB crece, sigue creciendo el sector asegurador”, dijo.

De cara a la temporada de huracanes, AMIS anticipó un incremento en estos fenómenos y recordó que México está entre los 30 países más expuestos a huracanes y terremotos.