Los riesgos que enfrentan las empresas mexicanas están cambiando y con ellos también el negocio del reaseguro. Ciberataques, fenómenos naturales, energía, infraestructura y otras exposiciones especializadas están ampliando el espacio para que las aseguradoras transfieran una mayor parte de sus riesgos, un mercado en el que Reaseguradora Patria busca crecer a doble dígito durante los próximos años.

México es actualmente el segundo mercado asegurador de América Latina, solo detrás de Brasil, y ambos países concentran más de 60% de las primas que llegan al sector reasegurador de la región, cuyo valor ronda los u$s 220,000 millones, de acuerdo con Reaseguradora Patria.

Para Eduardo Xhemalce, director ejecutivo de Suscripción de Reaseguradora Patria, el crecimiento del negocio está ligado a la necesidad de distribuir riesgos cada vez más complejos entre distintos participantes.

“La función del reaseguro tiene que ver con la diversificación del riesgo, es mutualizar o repartir esos riesgos entre muchos jugadores de diferentes lugares del mundo que pueden absorber pequeñas partes conforme a su capital”, explicó.

Esta distribución permite que las aseguradoras puedan asumir exposiciones de mayor tamaño sin comprometer su solvencia. El mecanismo resulta especialmente relevante frente a eventos de alta severidad, como huracanes y sismos, que pueden generar pérdidas que difícilmente una sola compañía podría absorber por sí misma.

Pero el reto ya no se limita a las catástrofes naturales. La evolución de las actividades empresariales está generando nuevas necesidades de protección en sectores como energía, construcción, aviación, transporte, agroindustria y tecnología, además de riesgos relacionados con ciberseguridad.

Nuevos riesgos, nuevas coberturas

El reaseguro opera principalmente entre empresas y no tiene como cliente directo al consumidor; sin embargo, su capacidad para absorber pérdidas termina siendo determinante para que las aseguradoras puedan ofrecer protección en actividades con una elevada exposición financiera.

Patria Re cuenta actualmente con una oferta que incluye personas, daños, incendio, agropecuario, fianzas, marítimo, transporte, ramos técnicos, terrorismo, espacial, coberturas paramétricas y riesgos cibernéticos.

La diversificación responde también a la necesidad de atender exposiciones que no siempre encajan en los productos tradicionales. Para las reaseguradoras, identificar esas brechas y desarrollar soluciones para riesgos emergentes se convierte en una vía de expansión.

“Vendemos prácticamente todas las líneas de negocio. Queremos ser una solución única para nuestros clientes en todas las líneas de reaseguro”, señaló Xhemalce.

El mercado mexicano ofrece espacio para ese crecimiento. Patria Re estima una participación cercana a 2% de las primas cedidas en México, mientras que alrededor de tres cuartas partes de sus primas ya provienen del extranjero, principalmente de América Latina.

Patria Re acelera su expansión

Con este escenario, la compañía busca llevar su crecimiento más allá del mercado mexicano. Bajo su plan estratégico Patria 2X30, correspondiente al periodo 2025-2030, pretende duplicar su tamaño y alcanzar u$s 2,000 millones en primas tomadas al cierre de la década.

Para alcanzar esa meta tendría que mantener un crecimiento superior a 22% anual. La estrategia parte de una operación que ya tiene una fuerte exposición internacional. Patria Re atiende a más de 600 clientes en más de 100 países y cuenta con presencia en mercados como Ciudad de México, Santiago, Sao Paulo y Londres.

Para el cierre de 2026, la empresa estima alcanzar primas cercanas a u$s 1,200 millones, un patrimonio superior a u$s 820 millones y reservas catastróficas por encima de los requerimientos normativos.

El crecimiento, sin embargo, ocurre en un negocio donde aumentar el volumen no es suficiente. La capacidad financiera para absorber pérdidas, diversificar exposiciones y mantener una adecuada transferencia de riesgos determina cuánto puede crecer una reaseguradora sin elevar de manera desproporcionada su vulnerabilidad.

Con México y Brasil como los principales mercados de la región por el volumen de primas cedidas, el espacio para las reaseguradoras no solo está en cubrir los riesgos tradicionales, sino en acompañar la transformación de las actividades económicas y las nuevas amenazas que están apareciendo para empresas y aseguradoras.

Para Patria Re, esa combinación es la base de su apuesta para llegar a 2030 con el doble de tamaño y una mayor presencia entre los grandes jugadores del reaseguro internacional.