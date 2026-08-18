Las tarifas de los seguros comerciales en Latinoamérica y el Caribe disminuyeron 9% durante el segundo trimestre de 2026, impulsadas por una mayor capacidad disponible, una competencia más intensa entre aseguradoras y menores costos de reaseguro, de acuerdo con el Índice Global del Mercado de Seguros de Marsh.

Con este resultado, la región acumuló ocho trimestres consecutivos de reducciones en las tarifas. A nivel global, los precios de los seguros comerciales disminuyeron 6% durante el periodo.

La creciente competencia también estuvo relacionada con la sólida rentabilidad de las aseguradoras, el exceso de capital y mayores rendimientos de inversión, factores que permitieron a las compañías ofrecer mejores condiciones y reducir precios.

Seguros de propiedad registraron la mayor caída

Las tarifas de los seguros de propiedad disminuyeron 14% en Latinoamérica y el Caribe durante el segundo trimestre, con Brasil y Chile entre los mercados que registraron las reducciones más pronunciadas.

La disponibilidad de capacidad local e internacional elevó la competencia entre aseguradoras, mientras que los menores costos de reaseguro permitieron una tarificación más agresiva y un mayor despliegue de capacidad.

Las aseguradoras también ofrecieron mejoras en las coberturas y acuerdos a más largo plazo.

Sin embargo, las empresas con una elevada siniestralidad o cuyos activos fueron considerados por debajo de los estándares de protección del mercado continuaron enfrentando condiciones más restrictivas y precios superiores a los observados en el mercado general.

Ciberseguros acumularon 10 trimestres de caídas

Las tarifas de los ciberseguros disminuyeron 10% durante el segundo trimestre, con lo que acumularon diez trimestres consecutivos de reducciones.

La capacidad del mercado se mantuvo estable, mientras que los mercados facultativos de la región y de Londres incrementaron la suscripción de riesgos y el despliegue de capacidad.

Este comportamiento mantuvo la presión a la baja sobre los precios de las pólizas de ciberseguridad.

Responsabilidad civil bajó 2%

Las tarifas de responsabilidad civil disminuyeron 2%, el mismo porcentaje registrado durante el trimestre anterior.

En buena parte de la región se observaron reducciones importantes debido a la disponibilidad de capacidad, aunque las disminuciones en Argentina y Colombia comenzaron a moderarse y mostraron señales de estabilización.

Los asegurados con historiales de siniestralidad favorables para los suscriptores generalmente obtuvieron las mayores reducciones, especialmente cuando contaron con respaldo de capacidad internacional o facultativa.

Por su parte, las tarifas de líneas financieras y profesionales disminuyeron 5%, frente a una caída de 6% en el trimestre previo.

Las condiciones fueron favorables para los compradores, particularmente en los seguros de responsabilidad de directores y administradores (D&O), que mostraron las mayores mejoras.

En tanto, las tarifas para instituciones financieras tuvieron un comportamiento mixto y las de errores y omisiones (E&O) permanecieron relativamente estables.

La capacidad se mantuvo estable o aumentó en la región, lo que permitió que algunos clientes incrementaran sus límites y ampliaran sus coberturas.

Latinoamérica entre las regiones con mayores bajas

La reducción de 9% registrada en Latinoamérica y el Caribe la colocó entre las regiones con mayores disminuciones durante el segundo trimestre.

India, Medio Oriente y África registraron la mayor caída, con 16%, mientras que las tarifas en el Pacífico disminuyeron 13%.

En Reino Unido, las tarifas bajaron 8%; en Canadá, 7%; en Europa, 6%, y en Asia, 5%. Estados Unidos registró una reducción de 2%.

“Durante el segundo trimestre de 2026, observamos la continuidad de la tendencia de reducción de precios en el mercado de seguros comerciales a nivel global, con una baja promedio de 6%”, señaló Larissa Martins, líder de Placement para Latinoamérica y el Caribe.

En la región, agregó, la disminución fue más pronunciada debido a una mayor capacidad, una competencia más intensa entre aseguradoras y un entorno favorable en materia de siniestralidad y costos de reaseguro.

Martins destacó que los seguros de propiedad y cibernéticos fueron los que registraron las mayores reducciones, con caídas promedio de 14% y 10%, respectivamente.

Este entorno ofrece oportunidades para que los clientes mejoren sus coberturas, amplíen sus límites y optimicen el diseño de sus programas de seguros.