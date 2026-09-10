El seguro de Vida se convirtió en el principal soporte del sector asegurador mexicano durante el segundo trimestre de 2026.

El seguro de Vida se convirtió en el principal soporte del sector asegurador mexicano durante el segundo trimestre de 2026, con una colocación de MXN $229,500 millones, un crecimiento anual de 3% y una participación de 40.3% en las primas totales, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

Mientras el ramo de Daños registró una contracción de 3%, Vida aportó 1.2 puntos porcentuales al crecimiento de 1.3% que tuvo la colocación total del sector, de acuerdo con el Panorama Analítico del Sector de Seguros y Fianzas.

El desempeño estuvo acompañado por una mayor demanda de productos de protección de largo plazo. El número de asegurados en Vida aumentó 8.1% anual, con lo que el segmento ganó 3.3 puntos porcentuales de participación dentro del total de riesgos asegurados.

El ahorro empujó las pólizas de Vida

Dentro del ramo, Vida Individual creció 3.3%, impulsado principalmente por los seguros con componente de ahorro, cuya colocación aumentó 6.1%.

El entorno de tasas de interés todavía favorables para los asegurados habría contribuido a mantener el atractivo de estos productos, mientras que Vida Grupo avanzó 2.3% durante el periodo.

La recuperación también se observó frente al trimestre previo. Con cifras ajustadas por estacionalidad, Vida creció 4% trimestral y 5.5% anual. En esta medición, Vida Grupo destacó con un incremento de 23.6% frente al trimestre anterior.

Menos siniestros mejoraron el resultado

El crecimiento de las primas no fue el único factor que favoreció al segmento. La siniestralidad de Vida disminuyó 3% anual, a MXN $102,400 millones.

La reducción estuvo encabezada por Vida Grupo, cuyos costos por siniestros bajaron 10.3%, mientras que Vida Individual registró una disminución de 0.5%.

La menor presión de los siniestros permitió que la utilidad técnica de Vida pasara de terreno negativo a positivo, al tiempo que su utilidad total aumentó 17.1% anual, hasta MXN $22,300 millones.

Con este resultado, Vida concentró 51.4% de la utilidad total del sector, en un trimestre en el que las ganancias de la industria aseguradora en su conjunto disminuyeron 4.7%.

Los productos financieros también jugaron a favor del segmento. En el segundo trimestre generaron MXN$48,700 millones, 2.8% más que un año antes y equivalente a 53% de los resultados financieros obtenidos por todo el sector.

El mercado laboral, un riesgo para las personas

El avance de Vida ocurrió en un contexto de recuperación todavía moderada para la economía mexicana. Durante el primer semestre, el crecimiento acumulado fue de 1.2%, mientras que la inflación se ubicó en 3.26% anual durante la primera quincena de agosto.

Sin embargo, la CNSF identificó un riesgo hacia adelante: el deterioro del mercado laboral podría comenzar a presionar la colocación de primas en las líneas de Personas, donde se concentra el negocio de Vida.

En junio, la tasa de desocupación se ubicó en 2.9%, una señal que el regulador considera relevante para la evolución de la contratación de seguros en los próximos meses.