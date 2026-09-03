José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA durante su discurso en la ceremonia de entrega del Premio Eugenio Garza Sada | Cortesía

Monterrey.- Fomento Económico Mexicano (FEMSA) y el Tecnológico de Monterrey otorgaron el Premio Eugenio Garza Sada 2026 a Eric Hágsater Gartenberg, presidente del grupo farmacéutico Chinoin, la asociación Formando Emprendedores, A.B.P. y el emprendimiento OAKs Filtration.

La empresa y la institución académica desembolsaron en total MXN $4.5 millones de pesos para los ganadores.

Los galardonados se hicieron de este premio gracias al impacto social de sus organizaciones. Desde el liderazgo empresarial y la conservación ambiental, hasta la formación de niñas, niños y jóvenes y el desarrollo de tecnología para hacer más eficiente el uso del agua en el campo, los ganadores de este año reflejan distintas formas de contribuir al desarrollo de México.

“Vivimos una era de retos y dificultades, pero también de oportunidades. Nuestra tarea es aprovecharlas, para enfrentar el doble desafío de preservar la dignidad, que se expresa en la forma de libertad y democracia, con el desarrollo económico y tecnológico. El liderazgo en todos los ámbitos se vuelve crucial”, resaltó José Antonio Fernández Carbajal, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de FEMSA, durante la ceremonia de entrega realizada en el Centro de Congresos del Tec de Monterrey.

El premio fue instituido en 1993 para honrar la memoria del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada, creador del Tecnológico de Monterrey y heredero de la Cervecería Cuauhtémoc, que hoy pertenece a Heineken México. A lo largo de su historia, ha reconocido a 81 ganadores, cuyas iniciativas han beneficiado a más de 9 millones de personas de distintas comunidades.

Liderazgo empresarial que prioriza la ciencia y la educación

En la categoría “Liderazgo empresarial humanista”, el Premio fue otorgado a Eric Hágsater Gartenberg, ex alumno del Tec de Monterrey de la generación de 1968 por una trayectoria en la que ha vinculado el desarrollo empresarial con la ciencia, la conservación de la naturaleza, la salud y la educación.

Al frente de Grupo Chinoin, empresa farmacéutica con más de 90 años de historia, Hágsater ha impulsado una organización que actualmente genera alrededor de 2,600 empleos y produce siete de los 200 medicamentos más prescritos en México.

Hágsater dijo a El Cronista que hace cuatro décadas decidió tomar una apuesta arriesgada: establecer la planta de Laboratorios Chinoin en Aguascalientes, donde se elaboran medicamentos como Antiflu-Des y Alín.

Eric Hágsater Gartenberg, presidente de Grupo Chinoin | Cortesía

“El riesgo de llevar una empresa farmacéutica a un pueblo de Aguascalientes parecía enorme porque no sabíamos cuál iba a ser el resultado, pero ha sido muy positivo (...) llevarla a un pueblo de Aguascalientes que no tenía otra actividad, sobre todo para las mujeres, nosotros empleamos muchas mujeres en la producción, pues se han podido quedar en su pueblo y trabajar cerca de su casa”, dijo el empresario.

La compañía también ha incorporado innovaciones tecnológicas y ambientales, entre ellas una planta de trigeneración que ha permitido reducir en 80% su huella de carbono.

Su impacto se extiende fuera del ámbito empresarial. Durante más de cuatro décadas ha participado en iniciativas de conservación ambiental; es fundador y expresidente de Pronatura y es reconocido internacionalmente por su trabajo científico en el estudio de las orquídeas. También ha impulsado iniciativas en salud y educación.

Atención ante los retos de formación en Nuevo León, Coahuila y Durango

En la categoría de “Emprendimiento social”, la organización ganadora fue Formando Emprendedores, A.B.P., que desde 2004 trabaja con niñas, niños y jóvenes para fortalecer capacidades que les permitan construir mejores oportunidades para ellos y sus comunidades.

Con programas en escuelas públicas de Nuevo León, Coahuila y Durango, la organización aborda desafíos como la deserción escolar, la desigualdad de oportunidades, la falta de habilidades socioemocionales y la necesidad de fortalecer una cultura de paz y participación ciudadana.

A través de iniciativas de ciudadanía, educación financiera, desarrollo personal, mentorías y acompañamiento a familias, Formando Emprendedores ha beneficiado a más de 230 mil niñas, niños y adolescentes desde su fundación.

Alejandra Hinojosa, directora de Formando Emprendedores, dijo a El Cronista que en 22 años de trayectoria acumula un alcance de más de 230,000 estudiantes. En 2025 atendieron a 9,158 niños, niñas y jóvenes mediante intervenciones en 62 escuelas con la colaboración de 112 voluntarias.

Alejandra Hinojosa (centro), directora general de Formando Emprendedores

Su proyecto actualmente se sustenta con apoyo de asociaciones y empresas locales del norte del país como PROLAMSA, TREBOTTI, Financiera MEXI y BASE, aunque Hinojosa piensa crear próximamente proyectos para generar ingresos propios.

Mayor aprovechamiento del agua en Chihuahua

Por su parte, OAKs Filtration recibió el reconocimiento en la categoría de “Innovación social estudiantil” por desarrollar una solución que hace más eficiente el uso del agua en la agricultura.

El proyecto es liderado por Luis Ángel Robles Morales, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, y tiene su origen en un emprendimiento familiar dedicado a fabricar filtros para sistemas de riego agrícola.

Luis Ángel Robles Morales, estudiante de Ingeniería en Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey | Cortesía

La iniciativa responde a un problema cotidiano del campo: la arena, el lodo y otras partículas presentes en el agua pueden obstruir los sistemas de riego por goteo y aspersión, provocando desperdicio de agua, interrupciones y mayores costos de mantenimiento.

Hasta ahora, el sistema desarrollado por este joven de 21 años ha beneficiado a más de 500 agricultores de la región centro-sur de Chihuahua, con una solución que busca optimizar el funcionamiento de los sistemas de riego y contribuir al aprovechamiento responsable del agua.

“Mi objetivo principal para el monto del premio es mejorar nuestro taller... con más herramientas, con más mano de obra, con más material para poder aumentar la capacidad de producción y así poder ayudar a una mayor parte de agricultores”, dijo Robles a El Cronista.