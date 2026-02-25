La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) respondió con contundencia a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tildó a ciertos sectores empresariales de “oligarcas”. De esta manera, el mandatario los había acusado de que buscan consolidar un statu quo de desigualdad, frenan la redistribución de la riqueza y no cumplen con obligaciones como pagar más impuestos o salarios dignos. Durante su participación en la jornada “Desigualdad. Es hora de actuar” del 20 de febrero, Sánchez se mostró especialmente firme durante su intervención. Allí, arremetió contra los “oligarcas” que eluden impuestos, pagan sueldos indignos y, además, incumplen sistemáticamente la ley de vivienda. El presidente insistió en que aún quedan “deberes importantes por hacer”, como garantizar el acceso real a una vivienda digna, y cargó contra el “sectarismo político” de ciertos gobiernos autonómicos que se niegan a aplicar la legislación estatal. Fue más allá y lanzó un mensaje directo y sin ambages: “Este Gobierno no se parece a los anteriores; no vamos a ir a las mansiones de estas élites a hacer reverencias. Ni todas las criptomonedas del planeta ni la avalancha de likes en YouTube van a doblegar nuestro compromiso con la mayoría social de este país”. Con esas palabras dejó claro su apuesta por una fiscalidad redistributiva y por blindar los servicios públicos esenciales. Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, salió al cruce contra el jefe de Estado en una comparecencia de prensa con la Confederación Canaria de Empresarios en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora, el líder de la patronal utilizó las mismas palabras de Sánchez y aseguró que “se responde solo”, a lo que descartó las “descalificaciones” e insistió en “bajar el pistón”. En su opinión, advierte que los dichos “no vienen a cuento, generan distorsión y radicalidad”, por lo que afirma que son un “error” y “falsos”. A partir de aquí, llamó a pensar en quién es el verdadero oligarca en España, a lo que sugirió que “los políticos, en algunos ámbitos”.