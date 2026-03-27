Las acciones de Alpek repuntan con fuerza en marzo. La emisora acumula un alza de 35.24% en la Bolsa Mexicana de Valores, impulsada por el rally del petróleo tras el conflicto en Medio Oriente. El movimiento permitió que los títulos de la petroquímica regiomontana regresaran a niveles de 11 pesos por acción, luego de un año marcado por presión en precios y sobreoferta en el mercado. Sin embargo, el repunte podría ser transitorio. Analistas de Signum Research advierten que se trata de una “oportunidad de corto plazo”. “A pesar del crecimiento reciente, la oportunidad luce acotada por un apalancamiento elevado de 4.4x Deuda Neta/EBITDA y por la exposición a variables geopolíticas que pueden cambiar rápidamente”, señalaron en un reporte. El consenso de analistas recopilado por Bloomberg mantiene una recomendación de Compra para la emisora, con un precio objetivo de 12.87 pesos por acción a 12 meses, lo que implica un potencial de alza de 16.15%. El repunte de Alpek coincide con el rally en los precios del crudo. Desde el inicio del conflicto entre EE.UU. e Israel contra Irán, el petróleo acumula un alza superior a 46%, de acuerdo con datos de Bloomberg. Este entorno favorece particularmente al segmento de poliéster de la compañía —que representa el 71% de sus ingresos—, ya que el encarecimiento de los fletes desde Asia reduce la competencia de importaciones y mejora los márgenes en la región, explicaron analistas de Signum Research. Para los analistas de Citi, Alpek se encuentra dentro de las acciones “favoritas” ante una mezcla de beneficios por el alza en los precios de los energéticos y de las disrupciones en las cadenas de suministro. A pesar del impulso reciente en bolsa, por ahora, los fundamentales de la empresa muestran debilidad. Al cierre de 2025, Alpek reportó una caída de 8% en ingresos, a 126,840 millones de pesos, mientras que la pérdida neta se amplió a 2,774 millones de pesos, desde los 765 millones registrados el año previo. En paralelo, la compañía anunció cambios en su equipo directivo. Rodrigo Prieto Treviño asumirá como nuevo director de finanzas a partir del 1 de mayo, en sustitución de José Carlos Pons. El mercado reaccionó de forma positiva al anuncio. Tras darse a conocer la noticia, las acciones de Alpek subieron 10.46%, al pasar de 10.23 a 11.30 pesos por unidad, según datos de la BMV. Prieto cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria petroquímica y ha ocupado distintos cargos en áreas de planeación y comercial, tanto en negocios de poliéster como de polipropileno. Es Ingeniero Químico por el ITESM y tiene un MBA por la Universidad de Michigan.