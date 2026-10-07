La empresa se beneficio de una serie de elementos como el alza en los precios del petróleo y su regreso al S&P/BMV IPC.

Las acciones de Alpek acumulan un rendimiento cercano a 60% en 2026 en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), impulsadas por la recuperación de sus resultados operativos, una mejora en márgenes y volúmenes y su regreso al S&P/BMV IPC, el principal índice bursátil de México.

Los títulos de la petroquímica regiomontana pasaron de MXN$9.24 a MXN$14.76 por unidad, un avance de 59.7% en lo que va del año, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Para Carlos Hernández, director general y cofundador de Valdez Capital, el rally de las acciones de Alpek responde principalmente a una recuperación de sus fundamentales, después de un periodo marcado por resultados débiles.

“Refleja principalmente una mejora importante en las expectativas sobre su recuperación operativa y generación de flujo de efectivo”, dijo Hernández a El Cronista.

Alpek mejora resultados y eleva expectativas

Al cierre del segundo trimestre de 2026, Alpek reportó ingresos por MXN$37,482 millones, un incremento anual de 14.3%. La utilidad ascendió a MXN$4,143 millones, frente a la pérdida de MXN$571 millones registrada en el mismo periodo de 2025.

La compañía atribuyó la mejora a mayores volúmenes y márgenes, así como a un sólido desempeño operativo en medio de dinámicas geopolíticas que modificaron las condiciones de oferta y demanda.

“El segundo trimestre marcó una mejora significativa en los resultados financieros de Alpek, impulsado por un sólido desempeño operativo, mayores volúmenes y márgenes, costos de flete marítimo elevados y dinámicas favorables de oferta y demanda asociado al conflicto en Medio Oriente”, dijo Jorge Young, director general de Alpek.

La estrategia de la petroquímica también ha incluido la desinversión de activos considerados no estratégicos. Durante el periodo, Alpek completó la venta de su planta Beaver Valley, en Pensilvania, operación que generó una recuperación de US$10 millones.

La mejora operativa llevó a los directivos de Alpek a elevar su guía de resultados para 2026. La empresa ahora espera un EBITDA de entre US$750 millones y u$s800 millones y un flujo de caja libre operativo de entre u$s300 millones y u$s350 millones.

Alpek también elevó su previsión de Capex a u$s150 millones para avanzar en su proyecto de polipropileno a tres años y realizar inversiones menores en láminas de PET y termoformado en Medio Oriente.

Regreso de Alpek al IPC de la BMV suma impulso

A la recuperación de los resultados se sumó otro catalizador para las acciones de Alpek, su regreso al S&P/BMV IPC.

El 4 de septiembre se dio a conocer que la petroquímica estaba considerada preliminarmente para incorporarse al principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores en sustitución de Grupo Televisa.

Desde ese anuncio, las acciones de Alpek avanzaron alrededor de 12.6%, al pasar de MXN$12.90 a aproximadamente MXN$14.60 por unidad.

Hernández explicó que el regreso al S&P/BMV IPC puede ampliar la visibilidad de Alpek entre los inversionistas y favorecer una mayor exposición de la emisora entre participantes institucionales.

“Considero que el incremento de la acción responde menos a un solo catalizador y más a una revaluación de la perspectiva fundamental de la compañía, después de un periodo de resultados deprimidos”, dijo.

Alpek es uno de los principales productores de materiales plásticos y químicos sintéticos y participa en la fabricación de PTA —ácido tereftálico purificado— y PET —tereftalato de polietileno— a escala global.

¿Cuánto más pueden subir las acciones de Alpek?

Pese al rally de casi 60% registrado en 2026, el consenso de analistas que sigue a Alpek todavía anticipa un potencial alcista de alrededor de 6.2%, hasta un precio objetivo de MXN$15.53 por acción.

Hernández considera que la emisora conserva potencial de apreciación, aunque hacia adelante el desempeño de las acciones será más sensible a los resultados financieros y, particularmente, a la evolución de sus márgenes.

“Para que la acción mantenga un ritmo elevado de crecimiento, sería importante observar nuevas sorpresas positivas en resultados, una evolución favorable de los márgenes y una mejora sostenida en el flujo de efectivo y el apalancamiento”, explicó.

Uno de los principales indicadores a seguir será el comportamiento de los márgenes del PET, que fue una pieza relevante en la recuperación operativa de la compañía.

“Será particularmente relevante observar la evolución del EBITDA, los márgenes de Poliéster y Plásticos y Químicos, los volúmenes y la generación de flujo de efectivo, ya que estos elementos permitirán evaluar si la recuperación fundamental de Alpek es sostenible”, dijo Hernández.