Afore Coppel se consolidó como la administradora con el mayor número de cuentas registradas al cierre de diciembre de 2025, al contabilizar 2,157 cuentas, en un contexto en el que el total de cuentas en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) aumentó 7% frente a diciembre de 2024, al pasar de 5,122 a 5,480, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro y para el Retiro (Consar).

Detrás de Coppel se ubicaron Afore Azteca, con 1,464 cuentas registradas, y XXI Banorte, que reportó 607,702 cuentas, lo que mantuvo una elevada concentración dentro del sistema de ahorro para el retiro.

En contraste, otras administradoras registraron una participación significativamente menor. Principal contabilizó 24,532 cuentas, seguida de PensionISSSTE, con 60,901, e Inbursa, con 77,635, cifras que reflejaron una menor captación dentro del sistema.

En este contexto, María de la Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de Vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE), subrayó la relevancia que mantienen las Afores dentro del sistema de pensiones del país.

“Las Afores son una parte elemental del sistema y permiten que los trabajadores tengan una mejor jubilación” , afirmó.

Añadió que es clave que los trabajadores revisen con frecuencia su estado de cuenta, ya que muchos manifestaron interés por cambiar de Afore en busca de mejores condiciones para su ahorro, lo que reflejó una mayor atención sobre el desempeño de las administradoras.

Brechas regionales en el acceso al ahorro para el retiro

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, el Estado de México fue la entidad con el mayor número de cuentas administradas por el IMSS, al concentrar 6.6 millones, seguido de la Ciudad de México, con 4.3 millones, en línea con el tamaño de su población ocupada formal.

A nivel regional, el Noreste y el Noroeste concentraron la mayor proporción de población adulta que reportó contar con una cuenta de ahorro para el retiro, con 58 y 56 por ciento, respectivamente.

En contraste, la región Sur presentó la menor participación, con 32 por ciento, lo que evidenció la persistencia de brechas estructurales en el acceso y uso del sistema de pensiones en México.