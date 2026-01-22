Las Administradoras de Fondos para el Retiro cerraron 2025 con utilidades netas históricas: más de MXN $13,000 millones, un salto cercano al 20% frente a 2024, pese al tope a comisiones y a un entorno regulatorio más estricto, de acuerdo con datos de la Consar.

En ese escenario, XXI Banorte encabezó el ranking con utilidades por alrededor de MXN $3,200 millones, por encima de Profuturo, que se apuntó MXN $2,722 millones y Banamex, con MXN $2,338 millones, datos que confirman la fuerte concentración del mercado y la capacidad de un puñado de afores para capturar la mayor parte de las ganancias del sistema.

Ganancias récord pese al tope a comisiones

El repunte en las ganancias resulta relevante porque ocurre después de la reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR), aprobada en 2020, que impuso un tope a las comisiones que las Afores pueden cobrar a los trabajadores.

Antes de la reforma, en 2020, la comisión promedio era de 0.90% sobre el saldo administrado.

Para 2026, las administradoras cobrarán una comisión de 0.54%, en línea con el promedio de los sistemas pensionarios de países como Chile, Colombia y Estados Unidos.

Además del tope a comisiones, la reforma incluyó un incremento gradual en las aportaciones obligatorias de los patrones a las cuentas de ahorro para el retiro.

Así, las aportaciones pasaron de 6.5% del salario antes de la reforma a 9.5% en 2025, con la meta de alcanzar 15% en 2030, lo que ha impulsado el volumen de recursos administrados por las Afores.

Afores con menores ganancias

En contraste, las Afores con menores ganancias en 2025 fueron Principal, con MXN$ 25,029 millones; PensionISSSTE, con MXN$ 341,450 millones; e Invercap, con MXN$ 166,151 millones, de acuerdo con la información de la CONSAR.

Las diferencias entre administradoras muestran cómo el tamaño, la base de clientes y la eficiencia operativa siguen siendo determinantes en los resultados financieros del sector.

¿Qué significan las ganancias en las Afores?

Las ganancias en el sistema de Afores se refieren a dos conceptos distintos. Por un lado, al Reparto de Utilidades, que es un derecho constitucional de los trabajadores a recibir una parte de las ganancias de su empresa , recursos que pueden destinarse a su cuenta individual de ahorro para el retiro.

Por otro, están las ganancias que generan las propias Afores por su operación.

En este punto, destaca que AFORE PensionISSSTE es la única administradora que reparte una parte de sus excedentes operativos anuales directamente en las cuentas de los trabajadores, incrementando su ahorro para el retiro.