En distintas plataformas de redes sociales y canales de comunicación, algunos “gestores” ofrecen empleos dentro de Pemex a cambio de “moches“. En este sentido, la empresa del Estado advierte que esos mensajes son fraudulentos y las personas que los realizan no pertenecen a Petróleos Mexicanos.

Para realizar estos fraudes, advierte la Empresa, los presuntos gestores utilizan plataformas digitales y perfiles falsos de redes sociales, así como videos realizados con Inteligencia Artificial, donde suplantan la identidad de los servidores públicos para engañar a los interesados en nombre de la empresa.

Pemex pidió a los interesados en trabajar en la empresa no caer en el engaño, pues aclaró que no se promueven inversiones dirigidas a la población en general, ya que solamente las empresas especializadas en la materia realizan inversiones mediante contratos específicos.

“Asimismo, no se ofertan empleos a través de particulares o bolsas de trabajo distintas a la institucional, ni se recurre a intermediarios de proveedores que prometen facilitar trámites a cambio de una compensación económica”, aclaró la compañía.

La empresa pidió a las personas que detecten este tipo de irregularidades, que presenten una denuncia al correo institucional de la Unidad de Responsabilidades de Pemex, a través de este enlace.

Despidos y ajustes en 2025

Desde el sexenio pasado, conseguir una plaza en Pemex no es sencillo, pues el gobierno anterior congeló alrededor de 30 mil empleos dentro de la empresa y el sindicato no pudo continuar con sus contrataciones de la forma tradicional.

La situación no ha mejorado en este sexenio, pues la administración de Víctor Ramírez Padilla no ha cambiado la tendencia de contracción de personal.

El año pasado, Pemex realizó un poco más de tres mil despidos entre su personal de confianza, lo que generó ahorros por MXN $3,507 millones, de acuerdo con el Primer Informe de Labores de la Secretaría de Energía (Sener).

Para este año, la empresa mantendrá su plan de contención de gastos, lo que incluye más recortes de personal de confianza.

El plan, trazado por la empresa, permitiría ahorros por MXN $1,266 millones durante este año.

Además, la empresa implementa el “Plan de Restauración de Recursos”, que implica la cancelación de vacantes y eliminar la duplicidad de funciones para optimizar el gasto público.

En lo que se refiere al personal sindicalizado, la planta prácticamente no ha sufrido recortes, aunque la empresa ha reportado ahorros mediante el control de plazas vacantes sindicalizadas y la reducción de coberturas temporales.