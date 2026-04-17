La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a Pemex separar a tres funcionarios de su cargo bajo la sospecha de que ocultaron información que pudo prevenir el desastre que representó el derrame de petróleo en el Golfo de México que ocurrió en febrero en el complejo Abkatún-Pol-Chuc y que hasta el momento ha afectado 600 kilómetros de costas correspondientes a Veracruz, Tabasco y Campeche. Pemex informó en un comunicado que el Grupo Interinstitucional encargado de la investigación separó de sus cargos al subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental; al coordinador de Control Marino, y por último, al líder de Derrames y Residuos; toda vez que pudieran estar vinculados con los hechos. Las sospechas surgieron después de que el grupo detectó irregularidades que incluyen la pérdida de integridad mecánica y la reparación de un oleoducto, cuyas actividades no fueron reportadas al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla ni a los mandos correspondientes de la compañía. Además, negaron la fuga de hidrocarburos en las instalaciones de Pemex, especialmente en marzo, cuando comenzaron a llegar oleadas de petróleo a las costas mencionadas. Un tercer motivo fue que el derrame coincidió con la zona donde se detectó la pérdida de integridad del oleoducto y el sitio ubicado por los científicos como origen de la estela de aceite observada en el satélite. A esto se suma el ocultamiento de agua oleosa recuperada en las barreras de contención de al menos 350 metros cúbicos, así como la contradicción de un “lagrimeo” con el despliegue de 11 barcos que se utilizaron para contener, recuperar y dispersar los hidrocarburos que escaparon del oleoducto. Además, los investigados decidieron no cortar el flujo en su totalidad para limitar la duración y magnitud del derrame, pues el cierre de la válvula principal se realizó el 14 de febrero, ocho días después de que se detectó la fuga. Finalmente, se investiga la posible solicitud de la Subdirección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), de simular numéricamente la dispersión de los hidrocarburos derramados y su llegada a las playas del Golfo de México, emitida el 6 de febrero. La investigación incluyó la entrega de las imágenes satelitales del movimiento de los barcos al área operativa, donde se detectaron irregularidades que no fueron reportadas. “De manera paralela, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Petróleos Mexicanos han realizado inspecciones correspondientes y presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para el deslinde de responsabilidades derivadas de este evento”, dijo Pemex en un comunicado.