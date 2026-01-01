El Gobierno de México dio a conocer el Paquete Económico 2026, que contempla ajustes fiscales en distintos productos de consumo, como refrescos y cigarros. Sin embargo, en el caso de los videojuegos, la propuesta inicial tomó un giro que sorprendió a los usuarios.

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, aunque se había planteado aplicar un impuesto adicional de 8% a los videojuegos con contenido violento, finalmente no se implementará ningún gravamen sobre estos productos.

Las consolas de videojuegos ahora pueden asegurarse.

Conoce los detalles de esta iniciativa y aprovecha a comprar videojuegos sin aumentos. Ten en cuenta el comunicado oficial de las autoridades.

¿Por qué eliminaron los impuestos a los videojuegos?

La mandataria explicó qu e el Gobierno federal decidió eliminar el cobro previsto para ciertos servicios digitales debido a las dificultades técnicas y operativas que implicaba su aplicación.

El objetivo original era desincentivar el consumo de contenidos violentos, pero las autoridades concluyeron que no existían criterios claros para diferenciar qué videojuegos debían considerarse violentos.

“Es muy complicado distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. ¿Quién lo definiría y con base en qué criterios?” , señaló Sheinbaum al justificar la cancelación definitiva de la medida.

Campañas preventivas en vez de impuestos

En lugar del gravamen, el Ejecutivo federal impulsará campañas informativas de alcance nacional orientadas a concientizar a las familias sobre los riesgos asociados al uso excesivo de videojuegos, como:

Adicción Aislamiento social Normalización de conductas agresivas

La presidenta subrayó que estas acciones estarán enfocadas en la construcción de la paz y el bienestar social, al considerar que los juegos en línea pueden generar ansiedad y dependencia , por lo que se optó por una estrategia educativa en lugar de recaudatoria.

“Muchos de estos juegos promueven dinámicas de adicción y pueden incentivar conductas violentas. Por eso decidimos retirar el impuesto y apostar por una campaña de construcción de la paz”, afirmó.

¿Qué impuestos aplicará el Gobierno en 2026?

Bajo el esquema de Impuestos Saludables, los refrescos y bebidas azucaradas tendrán un aumento de hasta tres pesos por litro, como parte de la estrategia para combatir la obesidad y la diabetes.

En el caso del tabaco, los cigarros registrarán un incremento de hasta 200%, con el objetivo de reducir las muertes asociadas al consumo de tabaco y cubrir los elevados costos del sistema de salud.

El Gobierno de México indicó que los recursos recaudados mediante estos impuestos se destinarán a fortalecer los servicios de salud, educación y seguridad, así como a atender enfermedades crónicas como el cáncer y padecimientos cardiovasculares.