La mayor parte de los gamers mexicanos tienen entre 25 y 34 años.

En esta noticia ¿Cómo gastan los gamers mexicanos?

Santa Claus y los Reyes Magos son los principales clientes del mercado gamer en México, pues en los últimos tres meses del año concentran casi 40% de las ventas de videojuegos, consolas y accesorios.

The Competitive Intelligence Unit prevé que este año, el valor de este sector en el país tenga un crecimiento de 2.7% para alcanzar un estimado de MXN $42,362 millones de pesos.

Este crecimiento es siete veces más rápido que el de la economía nacional.

Del total, en los últimos tres meses de este año, cuando Santa Claus y los Reyes Magos hacen las compras para chicos y grandes, la suma del mercado para este año se estima en MXN $16,394 millones.

De acuerdo con el “Reporte mundial del mercado de videojuegos” realizado por Newzoo, en México existen aproximadamente 76 millones de gamers, por lo que el país es el mercado más grande de América Latina.

Sin embargo, los videojuegos ya no son cosa de niños, pues la mayor parte del mercado gamer se concentra en mayores de 18 años.

El sector etario más grande en México, según el estudio de Newzoo, es el de los 25 a los 34 años, que concentra a tres de cada 10 gamers, seguido por las personas de 18 a 24 años, que representan una cuarta parte.

Además, el celular es el medio favorito para jugar, pues nueve de cada 10 gamers mexicanos usan este dispositivo para este fin, mientras que las consolas son utilizadas por 54% de los usuarios.

En promedio, cada año un gamer gasta MXN $5,500, donde las descargas digitales de títulos representan la mayor parte de la inversión, con 36%, de acuerdo con Newzoo.

Este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una iniciativa para gravar los videojuegos considerados “violentos” con una tasa de 8% de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), una propuesta que al final fue desechada.

En este sentido, The Ciu señaló que la decisión de retirar la propuesta de gravar a los videojuegos con un IEPS, equiparándolos a productos nocivos como el tabaco o las bebidas azucaradas, resultó clave para preservar la competitividad y el desarrollo de un sector que ya contribuye de manera significativa a la economía nacional y al posicionamiento internacional de México.

“México tiene hoy la oportunidad de capitalizar el momento y avanzar hacia su consolidación como un hub global de desarrollo y exportación de videojuegos”, señala la consultora.

De acuerdo con el portal Data México, Baja California lideró el año pasado las exportaciones de consolas de videojuegos y máquinas (excepto los operados por cualquier medio de pago), con un valor estimado de u$s 124 millones, seguido por Tamaulipas (u$s 34.8 millones) y Jalisco (u$s 20.8 millones).

Estas tres entidades sumaron casi u$s 180 millones en exportaciones de videojuegos el año pasado.