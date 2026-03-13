La rápida expansión del crédito en México, impulsada en parte por plataformas digitales y nuevos modelos de financiamiento, está elevando el riesgo de sobreendeudamiento, advirtió Oscar Rosado, presidente de la CONDUSEF. Durante la presentación del estudio “Deudas de los mexicanos: Motivos, soluciones y retos”, de Bravo, Rosado dijo que el acceso al crédito se ha ampliado significativamente en los últimos años, en algunos casos con colocación de financiamiento “abierto”. Para Rosado, la llegada del internet y, particularmente, el uso de los teléfonos inteligentes generó que desarrollo de bases de datos y herramientas de análisis, que permite que las instituciones calculen el riesgo crediticio incluso sin una relación previa con el cliente. Este modelo es más conocido como crédito digital, utilizado por fintech, plataformas tecnológicas y algunas instituciones financieras. “Hay varias marcas que están por ahí (...) más allá de marcas o de quién está colocando o no está colocando, el tema es que el modelo de prestar, la forma de operar el crédito en el mundo cambió”, dijo. El crecimiento del crédito digital ha ampliado el acceso al financiamiento, pero también ha llevado crédito a personas con menor experiencia financiera. El número de contratos de tarjetas de crédito en México pasó de 7 millones en 2022 a 14.2 millones en 2025, según datos presentados durante el evento. Aunque el índice de morosidad del sistema bancario se mantiene “relativamente estable” —alrededor de 3.6% o 3.7%— el monto de cartera vencida ha aumentado. Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, el monto de créditos impagados pasó de 46,000 millones de pesos a 51,900 millones, un incremento cercano al 12%, dijo Rosado. En la presentación del estudio de Bravo, empresa mexicana experta en educación financiera y soluciones responsables para el manejo de deudas, se dio a conocer que el 52% de los encuestados identificaron que su primer acceso al crédito se generó a través de una tarjeta; sin embargo, suelen utilizarla como una extensión de dinero y no como dinero “momentáneo”. Además, mostraron que el 52% de las personas apenas logra cubrir sus deudas y gastos diarios con sus ingresos actuales, en tanto que el 25% adicional reconoce que frecuentemente le falta dinero para estas obligaciones. Al respecto, Diego Paillés, country manager de Bravo, dijo que estas cifras muestran que incluso desde antes de adquirir una tarjeta de crédito, las personas ya contaban con problemas financieros. “Entender no sólo el ‘qué’, sino el ‘cómo’ y el ‘porqué’ de los comportamientos de los deudores mexicanos es crucial. Este reporte nos permite identificar las barreras reales y transformarlas en oportunidades de aprendizaje, empoderando a las personas con el conocimiento necesario para mejorar su bienestar financiero y, a su vez, contribuir al fortalecimiento de la economía del país”. Ante ello, Javier Salmerón, co-country manager, resaltó la importancia de fortalecer la educación y preparación financiera, con el objetivo de que las personas puedan enfrentar imprevistos con mayor seguridad y construir una base económica más sólida para el futuro. “La educación financiera es clave; aun cuando hemos avanzado, no es suficiente; debe ser guiada, constante y efectiva. (...) En este sentido, vemos una gran oportunidad para que autoridades, sector financiero y sociedad civil sigan sumando esfuerzos para que esto sea posible y más personas puedan desarrollar hábitos financieros saludables y sostenibles”.