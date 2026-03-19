Bepensa Bebidas mantendría un perfil crediticio estable en 2026, a pesar de una caída temporal en volúmenes derivada del aumento al impuesto a bebidas azucaradas en México, de acuerdo con S&P Ratings. Bajo este escenario, la calificadora asignó la nota mxAAA con perspectiva estable. La agencia prevé que los volúmenes en el país registren una contracción moderada este año, principalmente por el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). No obstante, el crecimiento en República Dominicana compensaría parcialmente esta caída, resultando en una ligera disminución a nivel consolidado. Bepensa es uno de los mayores socios embotelladores del entorno Coca-Cola, tanto en bebidas carbonatadas como en jugos y lácteos. Asimismo, es dueña de la mítica Caribe Cooler, un gigante del nicho ready-to-drink. Los analistas anticipan una normalización gradual de los volúmenes hacia 2027, en línea con ajustes de precios y estabilización del consumo. Bajo este escenario, los ingresos consolidados crecerían alrededor de 1.5% en 2026, impulsados por la capacidad de la compañía de trasladar el incremento en costos al consumidor final. Para 2027, se proyecta una expansión de 6.1%, conforme se recuperen los volúmenes. Asimismo, S&P refiere que Bepensa continúa beneficiándose de una demanda relativamente inelástica en bebidas carbonatadas, así como de su posición dominante en el sureste de México, donde opera como embotellador del sistema Coca-Cola en territorios exclusivos. Bepensa Bebidas, subsidiaria de Bepensa, es una productora, comercializadora, distribuidora y vendedora de bebidas refrescantes no alcohólicas (carbonatadas, no carbonatadas, agua purificada, jugos y lácteos). Además, en República Dominicana funge como el único embotellador del sistema Coca-Cola. En el sureste de México —que considera Yucatán, Campeche y Quintana Roo— Bepensa mantiene una alta participación de mercado. De acuerdo con datos de la empresa, durante los primeros tres trimestres de 2025 alcanzó ventas por unos MXN $17,000 millones. En términos de rentabilidad, se espera que el margen del flujo operativo (EBITDA) a nivel local se mantenga entre 15% y 16%, en línea con otros embotelladores comparables. De acuerdo con la agencia, las operaciones en República Dominicana, aunque menos rentables, se ubican dentro de rangos consistentes con la industria. S&P Ratings dice que el perfil financiero de la embotelladora se mantiene sólido. Proyecta que la razón de deuda a EBITDA se ubique entre 1.5x y 1.8x entre 2025 y 2027, respaldada por una generación de flujo operativo cercana a 2,200 millones de pesos anuales.