El IMSS Bienestar anunció el fortalecimiento de un modelo de atención materna basado en el parto respetado, gratuito, humanizado e intercultural, con el objetivo de garantizar que las mujeres reciban atención integral desde el embarazo hasta el seguimiento del recién nacido. La estrategia comenzó a reforzarse en el Hospital General IMSS Bienestar de Tula, Hidalgo, como parte de la política para ampliar los servicios públicos de salud para las madres y sus bebés.

La medida se suma a la apuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por consolidar un sistema de salud gratuito y con enfoque en derechos humanos. El nuevo esquema busca que las mujeres participen activamente en las decisiones sobre su embarazo y parto, al tiempo que se previenen prácticas que puedan constituir violencia obstétrica y se promueve el acompañamiento de sus familias durante todo el proceso.

La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Juan Carlos Buenrostro/Presidenc

¿En qué consiste el nuevo modelo de parto respetado del IMSS Bienestar?

El modelo impulsado por IMSS Bienestar coloca a la mujer embarazada en el centro de la atención médica y promueve el parto natural cuando representa la mejor opción para la madre y el bebé. Además, ofrece servicios completamente gratuitos y un enfoque intercultural que busca garantizar embarazos y nacimientos seguros y respetuosos.

Entre las principales acciones que contempla este modelo destacan:

Atención gratuita desde el embarazo hasta el seguimiento del recién nacido.

Respeto a las decisiones de la mujer durante todo el proceso.

Acompañamiento de familiares durante el trabajo de parto.

Prevención de prácticas relacionadas con violencia obstétrica.

Promoción del parto natural cuando es médicamente recomendable.

Contacto inmediato entre la madre y su bebé tras el nacimiento.

Como parte de esta estrategia, el Hospital General IMSS Bienestar de Tula opera el Club del Embarazo, un espacio donde las futuras madres y sus familias reciben orientación sobre control prenatal, nutrición, signos de alarma, ejercicios psicoprofilácticos y técnicas de respiración para prepararse antes del nacimiento.

El Club del Embarazo busca preparar a toda la familia

El Club del Embarazo busca preparar a toda la familia

El comunicado destaca el caso de Alejandra Karina Facio Rivera, habitante de Tula de Allende, quien asistió junto con su esposo al Club del Embarazo antes del nacimiento de su hijo. La madre aseguró que el personal médico y de partería le brindó un trato respetuoso y le explicó cada etapa del proceso, lo que le permitió sentirse segura durante el parto.

Credencial Universal de Salud Gobierno de México

Por su parte, Javier García Ramírez, padre del bebé, señaló que el programa les proporcionó las herramientas necesarias para dar seguimiento al embarazo, favorecer el inicio de la lactancia materna y contribuir a una mejor recuperación de la madre, además de resaltar que todos estos servicios fueron completamente gratuitos.

El ginecobstetra Marco Antonio Ortega Sánchez subrayó que el parto respetado, gratuito y acompañado constituye un derecho de las mujeres, por lo que invitó a las embarazadas a acudir al Hospital General IMSS Bienestar de Tula para recibir control prenatal y participar en las sesiones del Club del Embarazo.

El IMSS Bienestar aseguró que este modelo fortalece la atención materna y neonatal con servicios centrados en las personas para garantizar embarazos, partos y nacimientos seguros, respetados y humanizados.