El organismo público verifica ahora que las semanas cotizadas que se utilizan para reactivar derechos hayan sido adquiridas a través de empleos legítimos. Ante la detección de irregularidades, puede anular esas semanas, invalidar la reactivación y dejar al trabajador sin acceso a la pensión, además de que podría perder las aportaciones realizadas.

La revisión se concentra particularmente en aquellos que han recurrido a esquemas irregulares, tales como cooperativas fantasma o patrones “prestanombres”, para cumplir con el requisito de cotización.

Millones de mexicanos se encuentran en riesgo de perder el ahorro asignado a su retiro debido al endurecimiento de las auditorías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en relación con los trabajadores inscritos en la Modalidad 40.

Adiós aguinaldo total: la Suprema Corte autoriza un ajuste que deja a pensionados con solo la mitad del depósito (foto: archivo).

IMSS endurece acciones contra la “simulación laboral”: así puede anular semanas cotizadas y dejarte sin pensión

Uno de los conceptos esenciales que resulta imperativo que todo trabajador inscrito en la Modalidad 40 comprenda es la simulación laboral. Este término implica el registro ante un patrón —persona física o moral— con la erogación de cuotas al IMSS, pero sin que exista una relación laboral efectiva ni subordinación real entre las partes.

Muchos cotizantes han recurrido a este mecanismo con el fin de reactivar sus derechos tras períodos prolongados de inactividad, al necesitar acreditar 52 semanas trabajadas antes de proceder a su inscripción en la Modalidad 40. Sin embargo, cuando el organismo público detecta la inexistencia de una prestación de servicios genuina, actúa de manera contundente: invalida todas esas semanas como si nunca hubieran existido.

Y el impacto negativo no termina ahí. Si esas semanas representaban la base legal para la reactivación, todo lo que sucedió posteriormente —incluso cuatro o cinco años de aportaciones en la Modalidad 40 con salarios elevados— también colapsa. El efecto dominó puede eliminar de forma abrupta una inversión de cientos de miles de pesos.

Cooperativas sin socios reales: el esquema que desató auditorías masivas del IMSS

Uno de los aspectos más críticos señalados por los especialistas es el uso indebido de cooperativas para cumplir con el requisito de semanas cotizadas. Aunque las cooperativas son figuras legales válidas, en la práctica, muchas de ellas operan como un servicio de “alta exprés”: el trabajador abona una cuota, se registra ante el IMSS y no se verifica si realmente participa en la organización.

Cuando el IMSS identifica esta irregularidad —y lo logra al comparar datos de nóminas, verificar la existencia física de centros laborales y revisar registros del SAT— las consecuencias son inmediatas: se eliminan las semanas, se revoca la reactivación y se pierde la Modalidad 40.

Trabajador independiente ante el IMSS: el marco legal que asegura tus aportaciones y minimiza riesgos en la Modalidad 40

Una reforma a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2023 fortaleció esta figura y amplió su alcance. Hoy pueden acceder a ella trabajadores informales, comerciantes, profesionistas y cualquier persona que pueda pagar la cuota, sin necesidad de que sus ingresos ante el SAT coincidan exactamente con el salario reportado al IMSS.

Frente a este panorama, existe una alternativa que elimina por completo el riesgo de ser señalado por simulación laboral: el esquema de Personas Trabajadoras Independientes, también conocido como trabajador “por cuenta propia”.