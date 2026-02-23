Este martes, 24 de febrero de 2026, la Iglesia católica celebra a San Sergio de Capadocia, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Según las escrituras,San Sergio de Capadocia fue un mártir que, al rechazar el culto a Júpiter, apagó los fuegos de los sacrificios y fue decapitado por su fe el 24 de febrero. San Sergio de Capadocia fue un mártir cristiano cuya festividad se celebra el 24 de febrero. Su historia es poco conocida en las fuentes hagiográficas griegas y bizantinas, pero se ha preservado gracias a una Passio latina que narra su martirio. Durante las festividades en honor a Júpiter, en la época del emperador Diocleciano, el gobernador Sapricio convocó a todos los cristianos de Cesarea para rendir culto al dios pagano. Sergio, un anciano magistrado que había optado por una vida eremítica, se presentó ante la multitud. La presencia de Sergio tuvo un efecto sorprendente: los fuegos destinados a los sacrificios se apagaron. Este fenómeno llevó a los presentes a atribuirlo a la desobediencia de los cristianos, lo que enfureció al gobernador. Sergio, al ver la confusión, se adelantó y explicó que la impotencia de los dioses paganos se debía a la omnipotencia del verdadero Dios, a quien adoraban los cristianos. Su valentía al defender su fe lo llevó a ser arrestado. El gobernador, tras un juicio sumario, condenó a Sergio a la decapitación. La ejecución de la sentencia se llevó a cabo rápidamente y los cristianos recogieron su cuerpo para enterrarlo en la casa de una mujer piadosa. Posteriormente, las reliquias de San Sergio fueron trasladadas a Ubeda, en Andalucía, donde se veneran hasta el día de hoy. Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 24 de febrero de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos que han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Entre ellos se encuentra San Etelberto, un rey de Kent del siglo VII, conocido por su labor en la evangelización de su pueblo y su apoyo a la misión de San Agustín de Canterbury.Asimismo, se conmemora a San Evecio, un mártir del siglo IV, cuya vida y sacrificio son recordados por los fieles. También se honra a San Pedro Palatino, otro mártir del mismo siglo, que es venerado por su valentía y fe inquebrantable en tiempos de persecución.La celebración incluye a figuras más recientes como la Beata Josefa Naval Girbés y el Beato Tomás María Fusco, ambos del siglo XIX, quienes dedicaron sus vidas al servicio de los demás y a la educación cristiana. Además, se recuerda al Beato Marcos de Marconi, un sacerdote del siglo XVI, conocido por su labor pastoral y su compromiso con la comunidad.