En esta noticia Qué resolvió la Suprema Corte y cómo se aplicarán las nuevas restricciones

En un fallo definitivo que establece un precedente histórico para el sector agropecuario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado una resolución que altera las condiciones operativas de la industria. Este dictamen ha resultado en la invalidación de los permisos que previamente facilitaban el libre tránsito y la exportación de ganado en distintas regiones del país.

Esta decisión se fundamenta en la legalidad de los protocolos sanitarios y administrativos actualmente en vigor. Para los productores mexicanos, ello implica una reconfiguración total de sus operaciones logísticas, dado que las autorizaciones que antes constituyeron el estándar para cruzar fronteras estatales o nacionales han perdido toda validez jurídica.

La Suprema Corte invalidado los permisos para mover y exportar ganado: la medida es oficial y definitiva (foto: archivo).

Qué resolvió la Suprema Corte y cómo se aplicarán las nuevas restricciones

Con esta sentencia, no hay vuelta atrás:

Los trámites realizados bajo el esquema anterior quedan completamente anulados .

Se espera la implementación de un nuevo marco regulatorio más estricto por parte de las autoridades agropecuarias.

Las inspecciones en carreteras y puntos de control fronterizo se intensificarán para asegurar el cumplimiento de la nueva normativa.

Ante la incertidumbre que genera este vacío administrativo, es fundamental que los ganaderos y exportadores mantengan su documentación en orden y se acerquen a las instancias oficiales para conocer los nuevos requisitos de movilización. El fallo de la Corte no prohíbe la actividad, pero sí exige cumplir con estándares en los procesos de certificación.

El máximo tribunal del país determinó que los mecanismos previos no cumplían con los estándares necesarios de seguridad sanitaria y control fiscal. Según el fallo, la estructura anterior presentaba lagunas que ponían en riesgo la trazabilidad del ganado, afectando tanto la economía local como los acuerdos internacionales de comercio.