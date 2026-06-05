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Este viernes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoTauro podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Tauro para este viernes

Hoy te apetece disfrutar de tu casa. Es un buen momento para organizar papeles y deshacerte de esos trastos inútiles que solo te recuerdan al pasado. Tal vez te animes con alguna reparación sencilla o a introducir algún cambio en la decoración.

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El horóscopo del día para Tauro (foto: Pexels).
El horóscopo del día para Tauro (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy, Tauro irradiará calma y ternura en el amor; los gestos simples consolidarán lazos y atraerán conexiones sinceras. La compatibilidad del día favorece especialmente a Virgo, con quien habrá una química práctica y estable.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este viernes?

Tauro, hoy tu suerte laboral se activa desde casa: al organizar papeles y deshacerte de lo inútil, ganarás claridad y avances discretos; pequeños cambios o reparaciones en tu espacio impulsan tu productividad sin arriesgar demasiado.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Tauro debe cuidar su salud con una rutina constante: alimentación equilibrada sin excesos, descanso suficiente y actividad física moderada. También le beneficia gestionar el estrés con contacto con la naturaleza y no ignorar señales de fatiga.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Tauro

Ordena papeles y recicla lo que sobra. Arregla una tarea sencilla pendiente. Renueva un rincón con un cambio pequeño.

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En este panorama, la lectura del horóscopo día con día se consolida como una referencia para asomarse a lo que podría deparar el futuro y planear la jornada.