Al parecer, el gigante global de las bebidas Brown-Forman está brindando más con un “salud” que con “cheers”, luego de que su equipo directivo aseguró en una llamada con analistas que su portafolio de bebidas de agave fue parte fundamental de su activo positivo en los últimos meses.

Y es que mientras la volatilidad global y la cautela de los consumidores congelaron el gasto en bebidas espirituosas en Estados Unidos y las principales potencias de Europa, las bebidis de agave de México se consolidaron como el motor de emergencia para Brown-Forman.

Al cierre de su año fiscal 2026, la multinacional dueña de las marcas de tequila Herradura y Jimador, reportó que sus mercados emergentes crecieron un 12% en ventas netas orgánicas. Este impulso contrasta drásticamente con las caídas registradas en plazas clave como el Reino Unido y Alemania, y fue atribuido casi en su totalidad al sólido desempeño del portafolio de agave en México.

Otro pilar de este crecimiento contracíclico no vino de las botellas premium tradicionales, sino del segmento de bebidas listas para tomar (Ready-to-Drink o RTD). New Mix, la marca pionera de tequila en lata de la compañía, se coronó como la gran estrella del portafolio global al registrar un avance de doble dígito y ganar mayor participación de mercado.

Al respecto, el CEO de Brown-Forman, Lawson Whiting, destacó en una llamada con analistas que la marca continúa ganando terreno y liderando la categoría en EE.UU. gracias a que "las tendencias actuales de consumo están totalmente enfocadas en el sabor, la conveniencia y el valor, factores cruciales en un momento donde los vientos macroeconómicos en contra continúan presionando el gasto discrecional de las familias".

El éxito de Brown-Forman tiene su fórmula básica en Jalisco, por medio de la legendaria Casa Herradura, empresa fundada en 1870 en Amatitán, que la controladora adquirió en 2007 por casi u$s 800 millones. Actualmente, la compañía se posiciona como el quinto jugador de tequila más grande del mundo por volumen de ventas. Dentro de este ecosistema, Tequila Herradura se mantiene como una de las insignias más respetadas en el segmento de precio premium y ultrapremium en el mercado mexicano. Por su parte, el Jimador, enfocado en un segmento de precio medio y elaborado 100% de agave, aporta un volumen sostenido que supera los 1.7 millones de cajas de 9 litros anuales a nivel global, consolidándose en el Top 10 de las marcas de tequila más vendidas del planeta.

Sin embargo, el volumen masivo lo sigue aportando New Mix, cuyas ventas globales rondan de forma sostenida las 11 millones de cajas anuales. Esta resiliencia ha sido tan contundente que la firma ya inició una agresiva expansión en el mercado estadounidense. Whiting detalló que el lanzamiento de New Mix en plazas seleccionadas de EE.UU. ha superado las expectativas iniciales de la empresa, permitiéndoles conectar con los consumidores mexicoamericanos a través de la nostalgia e introducir simultáneamente la categoría del tequila listo para beber a un público completamente nuevo.

Asimismo, la empresa reforzó su apuesta por el agave en Norteamérica con el reciente lanzamiento de el Jimador Spritz, una innovación orientada a bebedores de RTD que buscan opciones más ligeras y refrescantes.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, analistas financieros de firmas como Barclays y Citigroup cuestionaron si la desaceleración del consumo en los mercados desarrollados terminaría por arrastrar al tequila a una guerra de precios o a una devaluación de la categoría a través de descuentos agresivos. James Peters, el recién nombrado director financiero (CFO) de la compañía, admitió que aunque anticipan presiones en el mix de productos debido al crecimiento más acelerado del portafolio de RTD, confían plenamente en el impulso de sus innovaciones para compensar el entorno retador.

Whiting fue todavía más tajante al disipar los temores de los analistas sobre los márgenes del agave, asegurando que para todos aquellos que esperaban una caída significativa en el negocio del tequila, esa caída simplemente no ha sucedido en el mercado real.

El CEO detalló que incluso en el complejo escenario estadounidense la categoría de tequila apenas bajó un 2%, lo que demuestra que las grandes compañías del sector se están mostrando bastante racionales en el manejo de sus estrategias de precios.

El directivo concluyó que la empresa está logrando mantener su posición competitiva y que no prevén que los precios o la mezcla de productos se conviertan en un lastre para sus proyecciones financieras del año fiscal 2027.