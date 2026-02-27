La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este sábado, 28 de febrero de 2026 a San Leandro de Sevilla y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Leandro de Sevilla fue un destacado miembro de una familia hispano-romana originaria de Cartagena, nacido alrededor del año 549. Su vida estuvo marcada por su compromiso con la fe católica, participando activamente en la conversión de san Hermenegildo, un mártir que defendió el cristianismo y de su hermano Recaredo, lo que contribuyó a la unificación católica de la nación visigoda. Leandro ocupó el cargo de Arzobispo de Sevilla, donde desempeñó un papel crucial en la consolidación de la iglesia hispano-visigoda. Su liderazgo se evidenció en la presidencia del Concilio III de Toledo en el año 589, un evento significativo que sentó las bases para el desarrollo religioso y cultural de la época. Falleció hacia el año 600 y su legado perduró a través de su influencia en la iglesia y la sociedad de su tiempo. Su cuerpo fue trasladado a la catedral de Sevilla, donde se le rinde homenaje como uno de los grandes santos de la historia de España. Para las personas que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 28 de febrero de 2026 se celebrarán diversas festividades en honor a varios santos y beatos. Entre ellos, destaca Santa Marana, una figura venerada en la tradición cristiana, cuya vida y legado continúan inspirando a muchos fieles. Su festividad es una oportunidad para reflexionar sobre su ejemplo de fe y dedicación.Asimismo, se conmemora a Santa Cira, conocida por su devoción y sacrificio. Su historia es recordada por los creyentes, quienes encuentran en su vida un modelo de virtudes cristianas. La celebración de su festividad es un momento de unión para la comunidad que la venera.Por otro lado, el 28 de febrero también se recuerda a los beatos Timoteo Trojanowski y Daniel Alejo Brottier, así como a San Osvaldo. Estos santos del siglo XX y del siglo X, respectivamente, han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. Sus vidas son un testimonio de fe y servicio y su celebración es un llamado a seguir sus pasos en la vida cotidiana.